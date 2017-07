Vizes vb

Hosszú Katinka: remélem, sok gyerek volt a lelátókon!

2017.07.31

MTI Fotó: Illyés Tibor

Hosszú Katinka bízik benne, hogy a hazai világbajnokság hatására sok fiatal kezd majd sportolni a jövőben.



A 28 éves, Budapesten hétszeres világbajnokká előlépett klasszis a vasárnapi zárónapot követő sajtótájékoztatóján elmondta, megpróbál minél több emléket elmenteni erről a vb-ről, hiszen olyan fantasztikus élményeket kapott a közönségtől, melyek szinte megismételhetetlenek. Hozzátette, természetesen sokat is tanult a világbajnokságon, összességében pedig rendkívül elégedett, ugyanis az időeredmények mellett fontos, hogy soha nem szerzett még négy érmet egy világbajnokságon.



"Remélem, sok gyerek volt a lelátón, akiket inspirált ez a két hét, és egyszer majd azt mondják, nagy sportolók akarnak lenni, akik képviselik Magyarországot. Pici kis ország vagyunk, de a sport egy kitűnő lehetőség arra, hogy megmutassuk magunkat" - mondta Hosszú, aki szinte semmi pihenőt nem engedélyez magának, hiszen a héten már Moszkvában vesz részt a világkupa-versenyen.



Hosszú kitért a világbajnokság fantasztikus hangulatára is, mint elmondta, rendkívül örül neki és büszke rá, hogy a Budapestre érkező úszó barátai kivétel nélkül elképedtek a kiváló rendezésen, illetve a város szépségén is.



A háromszoros olimpiai bajnok két arany- (200 és 400 m vegyes), valamint egy ezüst- (200 m hát) és egy bronzéremmel (200 pillangó) zárta a világbajnokságot.