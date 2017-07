Siker!!!

Világjátékok - A ju-jitsus Szűcs Kristófé a hatodik magyar arany

A Nemzeti Versenysport Szövetség közleménye szerint Szűcs azután, hogy a földharc szakág 94 kilogrammos döntőjében - vitatható bíráskodás mellett - kikapott pénteken egyesült arab emírségekbeli ellenfelétől, szombaton legyőzte őt az abszolút kategóriában. A fináléig tartó úton előbb fojtással verte a svéd Hederströmöt, majd 7-2-re nyert az orosz Szak ellen, aztán a belga Deputtert karfeszítéssel múlta felül. A döntőben ezúttal nem bízott semmit a véletlenre, egyértelmű akciókat végrehajtva 2-0-ra győzött Alketbi ellen.



"A végére időzítettem az akciómat, hogy már ne tudjon fordítani, és utána még egy előnyponttal sikerült bebiztosítani a győzelmet" - értékelt Szűcs. "Be akartam bizonyítani, hogy jobb vagyok, mondtam is tegnap, hogy nem elég fényes az ezüst, és most elértem azt a célt, amit kitűztem" - mondta a 2014-es világbajnok magyar versenyző, emlékeztetve rá, hogy jelenleg ez a csúcsa annak, amit ebben a sportágban meg lehet nyerni.



Nem lett meg a remélt bronzérem a férfi strandkézilabda-válogatottnak. Gulyás István szövetségi edző csapata a harmadik helyért 2-1-re maradt alul Katarral szemben. Az elején elhúztak az ázsiaiak, amit a magyarok már nem tudtak behozni, így 20-17-re az ellenfél nyerte az első félidőt. A második játékrészben jobban játszottak Gábori Mátéék, és 23-20-ra nyertek. A szétlövést is jobban kezdték a magyarok, végül azonban 7-6-ra Katar bizonyult jobbnak. Ezzel a férfi válogatott sorozatban negyedik világversenyén végzett a negyedikként.



"Kicsit szomorú, de itt a helyünk, még nem érett meg a társaság arra, hogy ezt az utolsó lépcsőfokot megmássza. A nálunk gyengébb csapatokat magabiztosan verjük, de ha megérkezünk az érem közelébe, akkor férfiasan be kell vallanunk, hogy kevesek vagyunk" - összegzett Gulyás István.



A szövetségi edző ugyanakkor hangsúlyozta: a legfontosabb cél az volt, hogy kijussanak a Világjátékokra.



"Amiatt, hogy nem nyertünk érmet, persze most keserű a szánk íze, de valamikor ez még egy értékes helyezés lesz" - tette hozzá.



Befejezték szereplésüket a fallabdázók is. Az alsóházi küzdelmek zárultával a férfiaknál Farkas Balázs 25., míg a nőknél Kiss-Máté Csenge 28. lett.



A magyar sportolók hat arany-, négy ezüst- és négy bronzérmet nyertek eddig a lengyelországi multisport-eseményen.