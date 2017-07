Vizes vb

Ezt művelte Milák Kristóf, az új csodaúszó!

Milák Kristóf ezüstérmet nyert 100 méter pillangón szombaton a Duna Arénában zajló úszó-világbajnokságon.



A mindössze 17 éves Milák az előfutam és az elődöntő után harmadszor is junior világcsúcsot úszott, 50.62 másodperces idejével pedig 15 századdal tovább javította országos rekordját. A számot az amerikai Caeleb Remel Dressel nyerte, Cseh László ötödik lett.



Óriási hangorkán fogadta mindkét magyart, a 200-on ezüstérmes, ezen a távon olimpiai második Cseh a 7-es pályán, míg az előfutamban, majd az elődöntőben is junior világcsúcsot úszó - utóbbival Cseh országos rekordját megjavító - Milák a 3-ason állt rajtkőre. Cseh ezúttal is lassan startolt, Milák azonban nem esett ebbe a hibába, de így is csak hatodiknak fordult, míg a 31 éves Cseh nyolcadiknak.



A második ötven méteren látszódott, hogy csak a fiatalabbik magyar lehet versenyben az éremért, elképesztő hajrájával az olimpiai bajnok szingapúri Joseph Schoolingot is megelőzve végül második lett. Cseh 50.92-vel végzett ötödikként.



"Láttam magam mellett Dresselt, már az első ötvenen is jól tudtam tartani vele az iramot. A másodikon aztán olyan sebességgel jöttem, amit én sem tudtam elhinni. Mikor láttam, hogy még mindig mellette vagyok, tudtam, hogy jó idő lesz, de azt nem, hogy ennyire" - mondta Milák, aki kitért arra is, hogy vasárnaptól edzőtábor vár rá az ifjúsági világbajnokság előtt. "Remélem, ott is ilyen jól tudok majd szerepelni."



"Majdnem megúsztam a legjobbamat, nagyon jó úszás volt, élveztem. Csak egy egészen kicsi plusz dinamika hiányzott szerintem. Nem baj, lesz min javítani az elkövetkező időszakban" - nyilatkozta Cseh, aki gratulált Miláknak is. "Fantasztikusan nagyot úszott, remélem, jövőre vissza tudok vágni."



A győztes amerikai Caeleb Remel Dressel 49.86-os idejével a legendás Michael Phelps és a szerb Milorad Cavic után a harmadik úszó, aki áttörte az 50 másodperces álomhatárt, ráadásul két elődjének ez még a római világbajnokságon cáparuhában sikerült. Mindemellett a Budapesten immár öt aranynál járó Dressel az első olyan úszó, aki 100 méter gyorson és pillangón is nyert ugyanazon a világbajnokságon.



Milák a magyar csapat hatodik érmét szerezte a hazai rendezésű világbajnokságon. Előzőleg Hosszú Katinka 200 méter vegyesen megvédte címét, 200 méter háton második, 200 méter pillangón pedig harmadik lett, mellette Cseh László szerzett egy ezüstöt 200 méter pillangón, míg a 4x100 méteres férfi gyorsváltó végzett harmadikként.

Eredmények:



férfi 100 m pillangó, világbajnok:



----------------------------------

Caeleb Remel Dressel (Egyesült Államok) 49.86 másodperc

2. MILÁK KRISTÓF 50.62

3. Joseph Schooling (Szingapúr) és James Guy (Nagy-Britannia) 50.83

...5. CSEH LÁSZLÓ 50.92