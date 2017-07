Siker!!!

Vizes vb - Az aranyért játszhat a férfi vízilabda-válogatott

A magyar férfi vízilabda-válogatott 7-5-re legyőzte a görög csapatot a Margitszigeten zajló világbajnokság csütörtöki elődöntőjében, így szombaton az aranyéremért játszik. 2017.07.27 22:20 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A magyar csapat legjobbja Hosnyánszky Norbert és Vámos Márton volt, ők egyaránt két gólig jutottak, a kapuban pedig Nagy Viktor remekelt. Az ellenfél a második félidőben csak egy gólt tudott dobni.



Märcz Tamás szövetségi kapitány együttese szombaton száll vízbe legközelebb: a világbajnoki címért zajló összecsapást a késő esti szerb-horvát csata győztesével 20.30-tól rendezik.



Eredmény, férfi vízilabda, elődöntő:

Magyarország-Görögország 7-5 (2-1, 3-3, 1-0, 1-1)

góldobók: Vámos, Hosnyánszky 2-2, Erdélyi, Gór-Nagy, Hárai 1-1, illetve Geniduinasz 3, Funtulisz 2

Nehéz ellenfélnek ígérkezett a görög csapat, még akkor is, ha jó ideje nem maradt alul csütörtöki riválisával szemben a magyar együttes. A legutóbbi hat egymás elleni mérkőzésen egyszer sem kapott ki a piros-fehér-zöld színeket képviselő gárda, igaz, nem is nyerte meg mindegyiket, három győzelem mellett három döntetlen született. Így "ikszeltek" a felek az eddigi utolsó meccsükön pár hete Pireuszban a Szamarcidisz Kupán, továbbá a tavalyi, riói olimpián sem bírtak egymással, az ottani csoportmérkőzés 8-8-cal zárult, az ötödik helyért rendezett találkozó viszont 12-10-es magyar sikerrel ért véget. Ugyancsak nyert a folytatásban aranyéremig menetelő magyar válogatott a 2013-as világbajnoki vizes randevún, ahol a negyeddöntőben 9-3-ra győzött.



Ezúttal Budapesten, a Hajós uszodában a világbajnoki döntőbe jutás volt a tét, s a teltházas nézősereg, a mintegy hétezer ember azt láthatta az első negyed elején, hogy a görögök kettese, Konsztantinosz Geniudiasz hatalmas lövést zúdított Nagy Viktor kapujának jobb felső sarkába. Erdélyi Balázs azonban emberelőnyből rögtön válaszolt, Hosnyánszky Norbert parádés csavargóljával pedig "hazakerült" a vezetés (2-1). Nagy nagyot védett, majd növelhette volna előnyét a magyar együttes, de kimaradtak a lehetőségek.



A második negyedben fórból egyenlítettek a görögök, de ezúttal sem késett a gyors válasz: Vámos Márton balkezes bombája utat talált a rivális kapujába. Az emberelőny kínálta eséllyel újfent élt az ellenfél, ráadásul kétszer is, a triplázó Geniduniasz jóvoltából (3-4). A nagyszünet előtt Gór-Nagy Miklós révén sikerült az egyenlítés, a görögökéhez hasonlóan szerencsés találattal, a kapusról a hálóba pattanó labdával, mi több: a vezetést is sikerült visszavenni öt másodperccel a játékrész vége előtt, amikor is az addig az emberfórok kiharcolásában jeleskedő Hárai Balázs centerből csavart tökéletesen (5-4).



A harmadik negyed elejének néhány hiábavaló oda-vissza úszkálása után Vámos másodjára is igazolta, hogy félelmetesen működik a balkeze, emberelőnyből lőtt védhetetlenül a kapuba (6-4). Nagy Viktor folytatta remeklését, néhányszor a kapufa is vele volt, ekkortájt azonban a magyar támadások is hatástalanok maradtak.



A befejező nyolc perc első találatát Hosnyánszky jegyezte: az olimpiai és világbajnok pólós távolról hatalmas lövéssel vette be a kaput (7-4). A görögök emberelőnyben is hiába próbálkoztak, nagyszerű védekezést mutattak be a magyarok Nagy Viktorral az élen. A legvégén a hat az öt elleni játékban egy gólt valahogy összehozott ugyan a rivális, de ez érdemben már mit sem ért, nyert 7-5-re, ezzel pedig világbajnoki döntőbe jutott a magyar férfiválogatott.