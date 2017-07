Vizes vb 2017

Nagy fordítás után ötödik helyért játszhatnak a női pólósok

A magyar női vízilabda-válogatott 10-9-re legyőzte a görög csapatot a világbajnokság szerdai játéknapján, így pénteken az ötödik helyért játszhat az olaszokkal a Margitszigeten. 2017.07.26 16:33 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A találkozó elején pontatlanul és bizonytalanul játszott Bíró Attila szövetségi kapitány együttese, amely a nagyszünetre háromgólos hátrányba került. A pihenő után azonban gyökeresen megváltozott a játék képe, a harmadik nyolc percet 5-0-ra nyerték a magyarok, innen pedig nem engedték ki kezükből a győzelmet.



A magyar válogatott legeredményesebbje a háromgólos Keszthelyi Rita volt.



Eredmény, az 5-8. helyért:

Magyarország-Görögország 10-9 (2-4, 1-2, 5-0, 2-3)

gólszerzők: Keszthelyi 3, Bujka, Szilágyi 2-2, Gurisatti, Takács, Szücs 1-1, illetve Cukala 3, Avramidu, Xenaki 2-2, Aszimaki, Plevritu 1-1



Bíró Attila szövetségi kapitány Európa-bajnok együttese az esőben kezdődő mérkőzés első percében hátrányba került, ám villámgyorsan válaszolt, miután Bujka Barbara értékesítette az általa kiharcolt ötméterest. A görögök előbb fórból, majd centerből vették be Kasó Orsolya kapuját, de Bujka akcióból egyre csökkentette a hátrányt (2-3). A kék sapkában játszó görögök emberelőnyből állították vissza kétgólos vezetésüket. A kapusteljesítmény egyik oldalon sem tett hozzá a védekezéshez az elején, sokáig egyik hálóőr sem találkozott a labdával, végül két másodperccel a nyitó játékrész vége előtt Kasó hárított 2-4-nél.

MTI/Koszticsák Szilárd

A második nyolc perc gólcsenddel indult, amit a negyed feléhez közeledve a harmadik találatát szerző Hrisztina Cukala tört meg. A különbségből Keszthelyi Rita faragott egyet immár napsütésben, de centerből a kapuba becserélt Gangl Edinát is felavatták a görögök, így a nagyszünetben 6-3 volt "oda".



A fordulást követően előbb Takács Orsolya használt ki egy létszámfölényes lehetőséget, majd a vb-újonc Szilágyi Dorottya talált be akcióból. Keszthelyi értékesített büntetője pedig azt jelentette, hogy a negyed közepén egyenlített a hazai csapat (6-6). Sőt, egy megúszás után a másik vb-újonc Gurisatti Gréta góljával először vezetett a magyar válogatott, amit nagy lelkesedéssel vett tudomásul a Hajós Alfréd uszoda mintegy ötezres közönsége. Szücs Gabriella találata után pedig újra "robbant" a tribün. A lövéshatékonyság mellett a kapuscsere is segített a nagy talpra állásban, Gangl 80 százalékos védési hatékonyságnál tartott a negyed végén.



A meccs a záró felvonásban ott folytatódott, ahol a harmadik negyedben abbamaradt: Szilágyi is feliratkozott a duplázók közé. A görögök hosszú idő után betaláltak, ráadásul gyors egymásutánban kétszer is, Keszthelyi azonban harmadik góljával válaszolt (10-8). Emberelőnyből zárkózott az ellenfél, de egyenlíteni már nem tudott.



A magyarok pénteken 13.30-kor szállnak vízbe az ötödik helyért.



Korábban:

az 5-8. helyért:

Olaszország-Ausztrália 18-17 (5-3, 2-3, 1-3, 3-2, 7-6) - ötméteresekkel

a 9. helyért:

Hollandia-Kína 14-7 (2-2, 5-2, 2-1, 5-2)

a 11. helyért:

Franciaország Új-Zéland 9-7 (0-1, 2-2, 5-1, 2-3)



Később:

elődöntő:

Oroszország-Egyesült Államok 20.30

Kanada-Spanyolország 22.00