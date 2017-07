Foci

Az MLSZ bezáratta az Újpest-stadiont

hirdetés

Fotó: MTI

Az MLSZ Fegyelmi Bizottsága keddi ülésén súlyosan megbüntette az Újpestet.

"Az Újpest - FTC mérkőzéssel kapcsolatban az Újpestet mérkőzés rendezéssel kapcsolatos szabályzati előírás megsértéséért, szurkolói részéről jelentős mennyiségű pirotechnikai eszköz beviteléért és használatáért, rasszista megnyilvánulásért (több alkalommal is "huhogtak" az ellenfél színes bőrű játékosának labdaérintésénél), valamint másokat megbotránkoztató magatartásáért (az ellenfél szidalmazása) 600.000 Ft pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. Továbbá elrendeli a nézők nélküli, zárt sportrendezvényben történő mérkőzésrendezést 1 soron következő hazai NB I-es bajnoki mérkőzésre. A FEB az FTC-t szurkolóinak másokat megbotránkoztató magatartásáért (az ellenfél szidalmazása) 150.000 Ft pénzbüntetés megfizetésére kötelezi" - szól az MLSZ FEB határozata.

A közlemény kitér arra is, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség - a FIFA és az UEFA irányelveivel összhangban - a lehető legszigorúbban lép fel a rasszista megnyilvánulásokkal szemben és mivel az újpesti szurkolók a mérkőzés során ismétlődően, többször is ilyen jellegű viselkedést tanúsítottak, ezen kívül több alkalommal, visszatérően megbotránkoztató rigmusokat skandáltak, "cigányoztak", illetve kirekesztő, sértő jelzőket használtak egy sportvezetővel kapcsolatban, a bizottságnak az UEFA gyakorlatában is a legszigorúbb elbírálás alá eső rasszista, antiszemita, szexista rigmusok esetén nincs más lehetősége, mint a súlyos büntetés kiszabása.

Így aztán Nebojsa Vignjevics csapatának az augusztus 6-án esedékes következő hazai meccsét, az NB I. 4. fordulójában, a Szusza Ferenc Stadionban sorra kerülő Újpest-Vasas mérkőzést zárt kapuk mellett, nézők nélkül kell lejátssza.