Megvan a vizes vb első magyar aranyérme

A háromszoros olimpiai bajnok, aki a legjobb idővel jutott a döntőbe, 2:07.00 perces idővel diadalmaskodott a japán Ohasi Jui és az amerikai Madisyn Cox előtt.



A telt házas Duna Aréna valósággal felrobbant, amikor a rajtkőhöz szólították az Iron Ladynek is nevezett Hosszú Katinkát, aki szokásához híven nagyon koncentrált a rajt előtt. Jól kapta el a rajtot, elsőként jött fel a pillangó után, háton pedig ellépett a mezőnytől. Mellen a szélen úszó japán rivális feljött rá, de így is elsőnek fordult. Gyorson arra lehetett előzetesen számítani, hogy nem lesz ellenfele, a japán Ohasi egy darabig tartotta magát, Hosszú azonban végül közel egymásodperces előnnyel nyúlt be elsőként.



Hosszú Katinka ezzel az első nő, aki sorozatban háromszor nyert világbajnoki címet ebben a számban, eddig az amerikai Katie Hoffal osztozott a rekordon. A rövidpályás és az 50 méteres világbajnokságokon összességében ez volt a 32. érme, amivel a nők között az amerikai Jenny Thompsont utolérve szintén csúcstartó.



Hosszú Magyarország első aranyérmét gyűjtötte be a hazai rendezésű világbajnokságon, s immáron hatszoros világbajnoknak mondhatja magát. A bajai úszósztár a magyar úszósport 27. világbajnoki elsőségét szerezte.



Ez volt a második magyar érem a 17. vizes vb, az elsőt vasárnap a férfi 4×100-as gyorsváltó szerezte, amely harmadik lett.



A teljes vb-éremgyűjtemény 67 darabból áll.



Az eddigi magyar győztesek:

Belgrád (1973) - Hargitay András (400 m vegyes)

Cali (1975) - Verrasztó Zoltán (200 m hát), Hargitay András (200 és 400 m vegyes)

Madrid (1986) - Szabó József (200 m mell), Darnyi Tamás (200 és 400 m vegyes)

Perth (1991) - Egerszegi Krisztina (100 és 200 m hát), Darnyi Tamás (200 és 400 m vegyes), Rózsa Norbert (100 m mell)

Róma (1994) - Rózsa Norbert (100 és 200 m mell)

Perth (1998) - Kovács Ágnes (200 m mell)

Fukuoka (2001) - Kovács Ágnes (200 m mell)

Montreal (2005) - Cseh László (400 m vegyes)

Róma (2009) - Gyurta Dániel (200 m mell), Hosszú Katinka (400 m vegyes)

Sanghaj (2011) - Gyurta Dániel (200 m mell)

Barcelona (2013) - Gyurta Dániel (200 m mell), Hosszú Katinka (400 és 200 m vegyes)

Kazany (2015) - Hosszú Katinka (400 és 200 m vegyes), Cseh László (200 m pillangó)

Budapest (2017) - Hosszú Katinka (200 m vegyes)