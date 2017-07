Vizes Vb

Elképesztő extázist hozott a bronzérmes férfiváltó utolsó ötven métere (videó)

Ahogy arról mi is beszámoltunk, a vizes vb első magyar érmét a 4x100-as férfi gyorsváltó szállította vasárnap este, azok után, hogy az utolsó száz méteren Bohus Richárd hatalmasat hajrázott, és behozta a harmadik helyre a váltót.

Az utolsó ötven méter izgalmait most videón is megnézheti.