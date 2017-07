Siker!!!

Öttusa Eb - A magyar férfi csapat arany-, Kasza Róbert ezüstérmes

Aranyérmet nyert a Kasza Róbert, Demeter Bence, Marosi Ádám összeállítású csapat a minszki öttusa Európa-bajnokságon vasárnap, és Kasza jóvoltából egyéniben is jutott érem - egy ezüst - a magyaroknak.

Demeter Bence negyedik, Marosi Ádám hatodik, a döntő negyedik magyar résztvevője, Demeter Gergely pedig 20. lett. Győzött az oroszok olimpiai és világbajnoka, Alekszandr Leszun, míg a harmadik helyre a francia Valentin Belaud futott fel. Csapatban még az oroszok és a franciák állhattak fel a dobogóra.



Kasza, Demeter Bence és Marosi jó úszással és nagyszerűen sikerült vívással alapozta meg, hogy a kombinált számban egyéni éremért futhasson, gyakorlatilag a verseny során végig az élmezőnyben álltak mindhárman. Még úgy is esélyesek voltak a dobogóra, hogy a lovaglásuk nem sikerült tökéletesen. Kasza második, Demeter Bence harmadik, Marosi nyolcadik volt a kombinált szám előtt. Azzal, hogy hárman az első hat között végeztek, fölényesen nyerték meg a csapatversenyt.



"Ez már az ötödik egyéni érmem Európa-bajnokságon, eddig egy bronzot és négy ezüstöt nyertem" - mondta az MTI-nek Kasza, aki tavaly is második volt.



Felidézte: a lövészetes futásban olyan helyzetet akart teremteni, hogy a végül győztes Leszunnak a negyedik körben már meg se forduljon a fejében, hogy küzdjön az első helyért, emiatt nem sikerült jól az utolsó lövészete.



Ugyanakkor kiemelte, különösen örül annak, hogy a csapatnak sikerült győznie.



"Úgy érzem, majdnem mindenki kihozta magából, amit szeretett volna" - kezdte értékelést Martinek János szövetségi kapitány. - Talán csak Bence nem, akinek nagyon nagyot kellett futnia a selejtezőben a döntőbe jutásért, és most azt mondta, a végén emiatt hiányzott belőle az erő, hogy megtartsa a helyét vagy előrelépjen."







A szakvezető szerint ugyanakkor Kasza mellett akár Demeter Bence és Marosi is érmes lehetett volna.



"Ádám is már a negyedik helyen futott a harmadik körben, de a következő lövészetét elrontotta" - folytatta.



Martinek kiemelte, hogy egész nap csapatként tudtak küzdeni.



Az Eb-n a magyarok eddig négy érmet szereztek, mivel a vasárnapi sikereket megelőzően szombaton a női versenyben Kovács Sarolta egyéniben, illetve Földházi Zsófiával és Alekszejev Tamarával csapatban második lett.



Eredmények (a verseny eredményközlőjéről):



férfi egyéni verseny, Európa-bajnok:



Alekszandr Leszun (Oroszország) 1462 pont

2. Kasza Róbert 1458 (úszás: 2:05.21 perc/300 pont, vívás: 26 győzelem/8 vereség/262 pont, lovaglás: 286 pont, lövészet-futás: 11:33.28 perc/607 pont)

3. Valentin Belaud (Franciaország) 1454

4. Demeter Bence 1447 (2:03.27/304, 23/11/244, 293, 11:35.94/605)

...6. Marosi Ádám 1422 (2:02.89/305, 20/14/226, 285, 11:35.06/605)

...20. Demeter Gergely 1377 (2:06.64/297, 13/21/184, 298, 11:43.46/597)



férfi csapatverseny, Európa-bajnok:



Magyarország (Marosi Ádám, Demeter Bence, Kasza Róbert) 4327 pont

2. Oroszország (Alekszandr Leszun, Kirill Beljakov, Alakszandr Szavkin) 4267

3. Franciaország (Valentin Belaud, Valentin Prades, Brice Loubet) 4227

Az Európa-bajnokság hétfőn a vegyes váltóval ér véget.