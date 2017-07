Botrány

Beperli Hosszú Katinkáékat az Iron Aquaticstól kirúgott edző

hirdetés

Fotó: MTI

Áprilisban Shane Tusup, Hosszú Katinka férje és edzője csúnyán összebalhézott Darren Warddal, aki az olimpiai bajnok úszónő klubjánál, az Iron Aquaticsnál volt edző. Tusup és Ward az országos bajnokságon estek egymásnak, az edző-férj indulatosan kérte számon, hogy Ward miért nem indította a csapatukat a férfiváltóban.

Tusup állítólag meg is fenyegette a trénert, ha még egyszer ilyet csinál, megöli - ez hangzott el a jelenlévők szerint. Később kiderült az is, hogy miért. A tréner szerint szakmai nézeteltérések miatt kellett távoznia.

Most a Magyar Nemzet arról ír, hogy Ward jelentkezett náluk, közleményében azt írta, eddig próbálta baráti módon kezelni a helyzetet, de az Iron Aquatics nem reagált ügyvédje megkeresésére. Így nincs más lehetősége, jogi eljárást kezdeményez Hosszúékkal szemben, akik véleménye szerint nagy nyilvánosság előtt megsértették a személyiségi jogait.

Az Iron Corporation Kft. és Shane Tusup ellen indít pert, mert az április balhé miatt szerinte jogtalanul bontották fel a szerződését, és kártérítés jár neki. Hosszú sajtósa, Tóth Fanni a laptól tudta meg a hírt, a klub mást mond, mint amit Ward írt.

"A híresztelésekkel ellentétben az ügyvédünk felvette a kapcsolatot volt vezetőedzőnk jogi képviselőjével az ügyet illetően, és azt kérte, hogy az egyeztetést a világbajnokságot követően folytassuk" - nyilatkozta Tóth.