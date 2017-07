Foci

Gólt lőtt, aztán előkapta a gatyájából a kedvenc játékát

A Paks 2-2-es döntetlennel kezdte a szezont az Újpesttel, a hazai csapat egyenlítő góljának utóélete lett.

Szakály Dénes kihagyta a tizenegyest, de másodszorra belőtte, aztán pedig benyúlt a nadrágjába, és előszedett egy fidget spinnert - írja az Index.

Ahogy a lenti videón is látszik, a játékos pörgetett egyet, aztán várta a gratulációkat a csapattársaitól. Az MLSZ szerint mindez szabálytalan volt, hiszen a szabálykönyv pontosan előírja, mit szabad bevinni a pályára a játékosoknak.

"A játékvezető dolga volna ezt ellenőrizni, de mégsem nyúlhat be a játékosok nadrágjába, nem rejtegetnek-e ott valamit" - mondta Sipos Jenő sajtófőnök.

Az MLSZ bízik abban, hogy gatyavizsgálatra nem is lesz szükség. Nem szeretnék, ha divatot teremtenének itthon azzal, hogy különböző tárgyak kerülnek elő a gólörömnél.