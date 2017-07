Maradás

Antonio Conte szerződést hosszabbított a Chelsea-nél

hirdetés

Az olasz szakvezető új megállapodása 2021-ig szól, és a brit sportsajtó értesülései szerint a klub történetének legjobban fizetett edzője lesz, ugyanis évente 9,5 millió fontot keres majd. Conte tavaly nyáron az olasz válogatott szövetségi kapitányi posztjáról érkezett a londoni csapat élére, amellyel rögtön az első idényében megnyerte a Premier League-et.



"Nagyon örülök, hogy új szerződést köthettem a Chelsea-vel. Rendkívül keményen dolgoztunk az első évben, hogy ilyen csodálatos dolgokat érjünk el, amire nagyon büszke vagyok. Most még komolyabb munka vár ránk, hogy a csúcson maradhassunk" - nyilatkozta a klub honlapján a 47 éves Conte.



A szakmai stábhoz két honfitársa is csatlakozott, mostantól Paolo Vanoli és Davide Mazzotta is segíti a vezetőedző munkáját.