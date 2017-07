Vizes vb

Rasovszky ötödik lett tíz kilométeren

hirdetés

Fotó: MTI

Rasovszky Kristóf az öt kilométeres hetedik helyezése után a 10 kilométeres, olimpiai számban is vízbe ugrott Balatonfüreden. Székely Dániel, a másik magyar versenyző viszont kedd délelőtt mutatkozott be a hazai rendezésű világbajnokságon.

Mindkét magyar úszó végig az élmezőnyben úszott, féltávnál Rasovszky ötödik, Székely néhány másodperces lemaradással a 28. helyen fordult rá az utolsó két körre. A harmadik kör közepén már Székely is felért a legjobb tízbe.

A nézők és a szurkolók legnagyobb örömére az utolsó körre Rasovszky szintet lépett, és elsőként fordult rá a végső 2,5 kilométerre. A nagy nevek hamar megkezdték a hajrát, az utolsó hajrá frissítő előtt Rasovszky ötödikként haladt, Székely kezdett leszakadni.

Az utolsó háromszáz méteren, a célegyenesben Rasovszky is megindult, de nem sikerült érmet szereznie. Nagyon közel volt a dobogó, de a tapasztalt olimpiai- világbajnok ellenfelek végül lehajrázták. A célfotó végül ötödiknek hozta ki. Székely Dániel nagyszerű versenyzéssel a 21. helyen végzett.

A versenyt a holland Ferry Weertman nyerte, ezüstérmes az amerikai Jordan Wilmovsky, bronzérmes a francia Marc-Antoine Olivier lett.