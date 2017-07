Siker

Hüttner Csaba: mi itt most taroltunk

A szövetségi kapitány szerint a magyar válogatott minden várakozást felülmúlóan szerepelt a Plovdivban vasárnap befejeződött kajak-kenu Európa-bajnokságon, amelyen 10 arany-, 3 ezüst- és 3 bronzéremmel zárt. 2017.07.16 19:21 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

"Hatvan olimpiai pontot és olimpiai versenyszámokban öt aranyérmet szereztünk, ez minden idők egyik legjobb magyar eredménye" - nyilatkozta Hüttner Csaba az M1 aktuális csatorna Ma este című műsorában vasárnap. A szövetség kapitány "maximálisan elégedett" ezzel a teljesítménnyel, és szerinte magyar részről a sportágban újabb nagy generációváltás történt, a fiatalok pedig szereplésükkel minden várakozást felülmúltak.



"Valahol törvényszerű volt, hogy ők áttörnek majd egy gátat" - folytatta a korábbi utánpótlás vezetőedző. Hüttner emlékeztetett: a fiatal magyar kajak-kenusok a korosztályos vb-ken, Eb-ken és a nagy nemzetközi versenyeken az elmúlt években folyamatosan szállították a győzelmeket és az érmeket.



"Reményeim szerint a világbajnokságon még jobb formában lesznek" - utalt a magyar csapat tagjaira a szövetségi kapitány, hozzátéve, közben persze az ellenfelektől is hasonló formajavulást vár, mivel nem valószínű, hogy bárki az Eb-re időzítette a csúcsformáját.



"Mi itt most taroltunk, és megpróbáljuk a vb-re átmenteni ezt a teljesítményt. Sőt, akár még ennél is jobb formába hozni a versenyzőinket" - fogalmazott a kapitány, aki elmondta: a magyar kajak-kenusokra a vb-ig hátralévő öt hétben előbb pótalapozás vár, majd az utolsó két hét feladata lesz a végső forma elérése.



"Minden magyar edző előtt meg kell emelnem a kalapomat" - dicsérte kollégáinak munkáját Hüttner, aki szerint nagyszerűen felkészítették a versenyzőiket az Eb-re. A kapitány bízik abban, hogy ez a vb-n is így lesz.



Az aranyérmek számát tekintve korábban csak a 2002-es szegedi, a 2004-es poznani és a 2006-os racicei Eb volt olyan eredményes, mint a mostani.