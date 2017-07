Siker!!!

Kajak-kenu Eb - Öt arany és egy bronz a szombati magyar mérleg

A magyar egységek nagyszerű teljesítményt nyújtva öt arany- és egy bronzérmet gyűjtöttek szombaton, a plovdivi kajak-kenu Európa-bajnokság első döntős napján, amelynek délelőttjén hét 1000 méteres és három 500 méteres finálét rendeztek. 2017.07.15 14:36 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nádas Bence, Tótka Sándor, Molnár Péter és Mozgi Milán (b-j) mutatja aranyérmét a férfi kajak négyesek 500 méteres döntőjén MTI Fotók: Kovács Tamás

A magyarok közül elsőként a kajakos Bodonyi Dóra szállt vízre a kissé borult, ellenszeles időben, s ő máris megörvendeztette a maroknyi magyar szurkolósereget. A 23 éves szolnoki versenyző féltávnál még második volt az orosz Vera Szobjetova mögött, de 600 méternél már az élre állt, s bár lengyel és brit riválisa vele tartott, a hajrában még tudott egyet indítani, s ennek köszönhetően több mint egy hajóhossz előnnyel, elsőként ért a célba.



"Általában én lassabban kezdek, így terveztem, hogy a végén jövök egy nagyobbat - mondta Bodonyi, aki elárulta, hogy egész héten nagyon fáradtnak érezte magát. - A múlt héten volt a válogató, nyilván ez emiatt van, a világbajnokságon azért majd szeretnék egy kicsit gyorsabb lenni."



A második fináléban, C-1-ben reálisan nem lehettek dobogós reményeik a magyaroknak, ugyanis Vasbányai Henrik betegen versenyez az Eb-n, néhány napja gyomorrontást kapott, s nem százszázalékos. A várakozás be is igazolódott, a 26 éves magyar a mezőnyben lapátolt, s miközben az élen ádáz csatát vívott egymással a címvédő, világ- és olimpiai bajnok német Sebastian Brendel és a cseh Martin Fuksa, Vasbányai az ötödik helyen ért be. Érmet ugyan ezzel nem szerzett, de kiharcolta a vb-szétlövés lehetőségét, Hüttner Csaba szövetségi kapitány ugyanis kikötötte, hogy csak akkor csaphat össze Kiss Tamással a világbajnoki indulás jogáért, ha Plovdivban az első hat között zár. A kenu egyesek 1000 méteres küzdelmét végül a nagyszerű hajrát produkáló Brendel nyerte.



A férfi kajakosok hasonló távján a fiatal Kopasz Bálint ugyanúgy harmadik lett, mint tavaly Moszkvában. A 20 esztendős algyői versenyző - aki májusban, Szegeden megnyerte a vk-t - jól tartotta a lépést a két nagyágyúval, a címvédő portugál Fernando Pimentával és a világbajnok dán Rene Poulsennel, de győzelmi esélyei nem voltak. A harmadik helyet ugyanakkor remekül tartotta, így végül ismét felállhatott a dobogóra.



"Teljesen elégedett vagyok a mostani eredményemmel, hiszen mint mindig, most is erős mezőny jött össze. Ilyen fiatalon, húszévesen ez egy gyönyörű eredmény, itt vagyok a felnőttek között, és harmadik lettem, nagyon örülök" - fogalmazott Kopasz, hozzátéve, hogy a péntek délutáni 500 méteres középfutam, az, hogy az előfutamból nem sikerült egyből a döntőbe jutnia, nem vett ki belőle plusz energiát.

Női K-2 1000 méteren az utolsó pillanatban változás történt, Bodonyi helyett ugyanis Hagymási Réka került Farkasdi Ramóna elé a hajóba, de a módosítás nem zavarta meg a magyarokat. Ugyan sokáig fej fej mellett haladtak a lengyelekkel, de féltáv után elléptek, s előnyüket folyamatosan növelve magabiztosan nyerték meg az öt egységet számláló döntőt.



"Tulajdonképpen két-három edzésen vagyunk túl, de Rékával már nagyon régóta versenyzünk együtt, ültünk már egy csapathajóban. Rögtön az első evezés során megvolt köztünk az összhang, így bizakodtunk, és gyakorlatilag minden csapás tökéletes volt a mostani pályánkban. Előre megbeszéltük a taktikát, amit sikerült higgadtan, tökéletesen végrehajtanunk" - fogalmazott Farkasdi. A felnőttek között ez az első jelentős eredménye a honvédos páros tagjainak.



Az ezres finálék után három 500-as éremcsata következett, s ezek közül az első - egy újabb női kajakos szám - ismét magyar sikert hozott. A Lucz Dóra, Medveczky Erika, Takács Tamara, Vad Ninetta alkotta egység már 250 méternél is az élen haladt, s bár az ukránok és a lengyelek követték, a finisre is maradt még erő, ezzel Magyarország csapata megvédte címét ebben a számban (tavaly a később olimpiai bajnok egység nyert).



"A tegnapi előfutamban billegtünk, utána lejjebb állítottuk mindenkinek az ülését, úgyhogy most sokkal stabilabb volt alattunk a hajó. A végére én nagyon elfáradtam, egy kicsit szét is estem, de a csajok nagyon erősek voltak mögöttem" - mondta a vezérevezős Lucz Dóra.



"Az elején úgy elmentünk, hogy szerintem sokkoltuk a mezőnyt. A végén aztán jött az a kis billegés, de örülök, hogy beértünk" - tette hozzá Takács Tamara.







Női kenu kettes 500 méteren az idén két világkupát is megnyerő Balla Virág, Devecseriné Takács Kincső duó favoritként szállt vízre, és érvényesítette is a papírformát. A győriek kettőse gyakorlatilag rajt-cél győzelmet aratott, ezzel a tavalyi harmadik hely után ezúttal a dobogó tetejére állhatott.



"Nem igazán foglalkoztunk azzal, hogy esélyesek vagyunk, a belgrádi világkupán ráadásul megvertek minket a fehéroroszok, úgyhogy kemény csatára számítottunk" - fejtegette Balla. Hozzátette: az, hogy ez a szám felkerült az olimpia programjára, óriási motivációt ad nekik, sok energiát fektetnek ebbe a párosba, és mindig csiszolnak rajta, újítanak.



Arról, hogy mindhárom szombati fél kilométeres döntő magyar aranyat hozzon, a Nádas Bence, Tótka Sándor, Molnár Péter és Mozgi Milán alkotta férfi kajaknégyes gondoskodott, amely megvédte a címét - tavaly, Moszkvában Mozgi helyén még Somorácz Tamás ült. A magyar egység erőtől duzzadva lapátolt a győzelem felé, s megérdemelten kaparintotta meg ismét az aranyat.

"Úgy néz ki, hogy az ezer helyett az ötszáz négyes kerül az olimpiai programba, s ez látszik is a mezőnyön, minden ország erre a távra készítette az ütőképes négyesét. Nehezebb győzelem volt, mint a tavalyi, de nagy az összhang közöttünk, s ez látszott a teljesítményünkön is" - mondta Nádas, a kvartett vezérevezőse. Tótka hozzátette: még nem tudják, hogy a vb-n is indulhatnak-e ebben az összeállításban, de nagyon szeretnének.