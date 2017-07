Szinkronúszás

Vizes vb - Kiss Szofi elsőszámú tartalék lesz a döntőben

Kiss Szofi a 13. helyen zárt a szinkronúszók egyéni technikai versenyében a vizes világbajnokság pénteki nyitónapján, a Városligetben, így az elsőszámú tartalék lesz a döntőben. Ez az eddigi legjobb magyar világbajnoki helyezés ebben a számban. 2017.07.14 13:52 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A 22 éves magyar versenyző 28.-ként mutathatta be kűrjét Oláh Ibolya Magyarország című számára. Hatalmas ováció mellett állt a pódiumra, minden egyes sikeresen bemutatott elemét ujjongás és taps követte. Tapsvihar közepette szállt ki a medencéből, végül 78,7579 pontot kapott, amivel 13. lett. Bár egy hellyel lemaradt a szombati döntőről, de amennyiben riválisai közül valaki nem vállalja a szereplést, ott lehet a legjobbak mezőnyében.



"Volt egy-két hibám, ettől függetlenül életem legjobb szólóját csináltam" - nyilatkozta az M4 Sportnak Kiss Szofi. Hozzátette, a hazai közönség és a helyszín miatt nagyon izgult.



"Féltem, hogy nem úgy sikerül, ahogy szerettem volna, de szerencsére nem így alakult. Nagyon örülök a pontszámomnak is, mert bár lehetett volna magasabb, de ebben a mezőnyben elég jónak számít" - fogalmazott a sportoló, aki 17 évesen párosban szerepelt a londoni olimpián, egy esztendővel később lemondta a válogatottságot. Majd 2014-ben visszatért, az Európa-bajnokságon párosban 15., csapatban 11., kombinációban 9. lett.



A szövetség tájékoztatása szerint Kiss Szofi előúszó lesz a fináléban.



Kiss Szofi péntek (ma) délután a páros selejtezőjében is indul Schwarcz Anett oldalán, illetve tagja a magyar csapatnak is.

Az egyéni technikai programban a versenyzőknek saját zenéjükre ugyanazokat a megadott elemeket kell azonos sorrendben bemutatniuk, ezeket a közönség az óriáskivetítőn is figyelemmel követheti. A bírák a végrehajtás - erő, dinamika, magasság -, az összbenyomás - zene, ruha, mozdulatok, arckifejezés -, illetve az elemek alapján pontoznak.



A 30 indulót számláló selejtezőben - ahonnan a legjobb 12 jutott a fináléba - az orosz Szvetlana Kolesznyicsenko kapta a legmagasabb pontszámot (94,0229). Érdekesség, hogy neki már 12 vb-aranya van, azonban most először diadalmaskodhat egyéniben, ez pedig Oroszország 50. világbajnoki elsősége lenne.



Több szempontból is különleges helyszín a szinkronúszók városligeti mobilmedencéje - és a hozzátartozó lelátók -, hiszen a vb-k történetében először rendezik meg a versenyt teljesen külső helyszínen, ráadásul nem is akármilyen a környezetben: a nézők a tó, illetve a Vajdahunyad várának tőszomszédságában élvezhetik a művészi előadásokat.



A szinkronúszás 1973 óta része a világbajnoki programnak, egészen két évvel ezelőttig kizárólag nők versenyeztek egymással - egyéniben, párosban és csapatban -, Kazanyban azonban debütált a vegyespárosok küzdelme.



A sportág egyeduralkodói az oroszok, a legutóbbi harminc megszerezhető világbajnoki aranyéremből szinte az összeset bezsebelték, csak 2009-ben Rómában a spanyolok "halásztak" el előlük egy első helyet szabad kombinációban, illetve két éve Kazanyban amerikai győzelem született vegyespárosban.