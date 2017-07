Vizes vb 2017

Vizes vb - Utazási kedvezmény a szurkolóknak

A MÁV-csoport ötvenszázalékos utazási kedvezménnyel, megerősített szolgálattal és utasbiztonsági kampánnyal várja a pénteken kezdődött magyarországi vizes világbajnokság szurkolóit. 2017.07.14 12:14 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A vasúttársaság közleménye szerint a világbajnokság versenyszámaira jeggyel rendelkező nézők vonattal féláron utazhatnak a rendező városokba annak az együttműködési megállapodásnak köszönhetően, amelyet a MÁV-START Zrt.-vel kötött a Bp2017 Kft-vel.



Az alkalmi menettérti jegy visszautazásra a rendezvényre szóló belépőjegy felmutatásával együtt érvényes, illetve az otthon nyomtatott FINA belépőjegyeket a rendezvény helyszínein, a MÁV-START pénztárban le kell bélyegeztetni. A Duna Arénában és a Margitszigeten 10 és 20 óra között a MÁV standjánál, valamint Balatonfüreden a vasúti mobilpénztárnál lesz lehetőség a jegyek bélyegzésére és vonatjegyek vásárlására is.



A MÁV a nagy budapesti pályaudvarokon több pénztárral és jegyautomatákkal, Balatonfüreden mobilpénztárral várja a jegyvásárlókat. Balatonfüreden, a napokban átadott felújított vasútállomáson utasbiztonsági kampánnyal készülnek szombattól jövő péntekig, a világbajnokság arculati elemeivel felmatricázott mozdony pedig június közepétől országszerte hirdeti a vasúttársaság elkötelezettségét és nagyrabecsülését a vb és a világversenyen résztvevő sportolók iránt.



A MÁV-csoport megerősített szolgálattal is készült a világeseményre: növelték a járműszerelők, kocsivizsgálók, takarítók, biztonsági őrök, polgárőrök és készenléti rendőrök számát, valamint tartalék szerelvények és mozdonyok is készenlétben állnak. Több pénztárossal üzemelnek Budapesten a Keleti, a Nyugati és a Déli pályaudvar jegypénztárai.