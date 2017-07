Autósport

Kubica a Hungaroringen tér vissza a Forma-1-be

hirdetés

Fotó: AFP

Újra a Renault pilótájaként láthatjuk majd Robet Kubicát a 2017-es Magyar Nagydíjon.

Eddig úgy lehetett tudni, hogy a lengyel pilóta csak szeptemberben, Olaszországban szerepelhet újra a Forma-1-ben, azonban a thedrive.com című portál tudni véli, hogy már július végén, a Hungaroringen is részt vesz majd a szabadedzéseken - Jolyon Palmer autóját vezeti majd. Ugyanerről számolt be az Italiaracing Magazine is.

Kubicának 2011-ben volt súlyos ralibalesete, amelyet követően sok műtét következett a lengyel versenyző életében, de azonnal visszatért a versenyzés világába. A korábban öt éven át Forma-1-ben szereplő pilóta júniusban tesztelt autót és jól is teljesített, nem lenne meglepő, ha visszatérne hamarosan a száguldó cirkusz mezőnyébe.

A Renault csapata idén 18 pontot szorgoskodott össze, mindet Nico Hülkenberg révén - a német pilótát nem valószínű, hogy lecserélné az istálló.