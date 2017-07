Programajánló

Vizes vb - 3500 önkéntes lesz jelen a rendezvényen

hirdetés

Összesen 3500 önkéntes lesz jelen a 17. FINA Világbajnokságon és az azt követő Masters Világbajnokságon, több mint 30 területen dolgoznak majd - közölték szombati sajtótájékoztatójukon a szervezők.



Perényi Szilvia, a vizes világbajnokság önkéntesprogramjának igazgatója elmondta: az önkéntesek először egy általános képzésen vettek részt, majd területi képzéseken tudták meg, hogy milyen feladatokat végeznek el a sportrendezvényen. Számos középiskolás, egyetemista vesz részt a programban, sokan pedig szabadságot vesznek ki azért hogy a világbajnokság megszervezésében segítsenek. Külföldről mintegy 150 önkéntes érkezik.



Az önkéntesek például a médiacsoportba, a repülőtéri fogadásokhoz, a szállításhoz és a catering területére érkeznek, emellett csapatkísérőként és a versenyrendezésen is dolgoznak majd, emellett a létesítményüzemeltetésben, továbbá a FINA-irodák munkájában is részt vesznek.



Elmondta: a július 14. és 30. közötti FINA-vb-n 2500, az augusztus 7. és 20. között megvalósuló Masters Világbajnokságon 1000 önkéntes dolgozik.



Tájékoztatása szerint az önkéntesek minimum tíz napot dolgoznak, naponta egy műszakban. "Hatalmas áldozat, és hozzájárulás, amit véghezvisznek" - hangsúlyozta.



A sajtótájékoztatón arról is szó volt, hogyan készül a Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ a világbajnokságra érkező belföldi és külföldi vendégek, turisták fogadására.



Bán Teodóra, a központ ügyvezetője hangsúlyozta, a közlekedés, a szállás, a közbiztonság és a rendőrségi intézkedések a legfontosabbak.



Kitért arra, hogy a szállodaszektor várhatóan csaknem 70 százalékkal túlteljesít, az előző év adataival összehasonlítva, sok vendéget fogad majd Budapest.