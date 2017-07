Fellépés

A régi címerért tüntettek az Újpest-szurkolók

Az Újpest FC labdarúgócsapata hétfőn megváltoztatott címerének visszaállításáért tüntetett 600-800 szurkoló a Szusza Ferenc Stadion főbejáratánál szombaton. 2017.07.09 10:07 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A drukkerek Roderick Duchatelet tulajdonos és Gyarmati Eszter klubigazgató távozását követelték. A rendezvényen felszólalt két egykori Újpest-játékos, a Curtis művésznéven ismert rapper, Széki Attila, valamint a volt válogatott Urbán Flórián. A felszólalók és a szurkolók mindannyian a régi címer visszaállítását követelték, többek nyomdafestéket nem tűrő kifejezésekkel szidták a klub két vezetőjét.



A beszédekben Őze Istvánnak, az anyaegyesület, az UTE vezetőjének is üzentek, elsősorban azt kérték tőle, hogy ne pereskedni akarjon a futballklubbal, hanem próbáljon megegyezésre jutni a címerhasználatról, valamint ő is vállalja a rá eső felelősséget.



A beszédek előtt, között és után Újpest-dalokat énekeltek, illetve tucatnyi görögtüzet és füstbombát is begyújtottak. Bár többen követelték, hogy menjenek be a stadionba, ahol a csapat délután a Vác ellen - biztonsági okokra hivatkozva zárt kapuk mögött - játszik edzőmeccset, ez végül nem történt meg. A körülbelül egyórás esemény végén a tüntetők többsége távozott, csak néhányan maradtak, hogy a mentőbejárat rácsán keresztül, az utcáról nézhessék a mérkőzést.



Az újpesti futballklub honlapján hétfőn jelent meg, hogy a több ezer beküldött voks alapján egyértelmű eredmény született a három szavazásra bocsátott címertervezet között. Az anyaegyesület szerint ugyanakkor a hozzájárulása nélkül ezt jogszerűen nem lehet megváltoztatni.