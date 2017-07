Siker!!!

Egy csepeli srác nyerte Amerika legnagyobb kick-boxos versenyét

Két bajnoki címét is begyűjtött Mórádi Zsolt az Egyesült Államok legnagyobb és legrangosabb kick-box-versenyén. A csepeli harcos súlycsoportjában és a Grand Champion kategóriában is győzött.



A Halker-Király Team versenyzője az őszi hazai világbajnokságra való felkészülési programjába iktatta be az orlandói versenyt. A 84 kilogrammos kategóriában Mórádi magabiztos győzelmet aratott, a súlycsoportgyőzteseknek kiírt versenyt, azaz a Grand Champion kategóriát pedig a döntőben technikai fölénnyel elért győzelemmel fejezte be.



„Remek zárása volt ez a szezonnak számomra. Csúcsra tudtam járatni magam a versenyszezon végén is, ami jó előjelnek számít az év hátralévő részére. Nagyon jól sikerült a formaidőzítés. Hasznos állomás volt ez a verseny a budapesti kick-box világbajnokságra való felkészülésben” – mondta Mórádi Zsolt az eredményhirdetés után.



A Grand Champion verseny döntőjét a Night of Champions gála programjának főmérkőzésén tartották meg, amelyet élőben közvetített az ESPN egyik csatornája.