Balaton-átúszás - Szinte a teljes magyar vb-csapat indul

2017.07.06 03:30 MTI

A főszervező Budapest Sportiroda (BSI) szerdai közleménye kiemeli, hogy a Révfülöp és Balatonboglár közti 5,2 kilométeres táv leginkább a junior világbajnok Rasovszky Kristófnak (Balaton UK Veszprém) fekszik, bár ő nemcsak a rövid távon (5 km), hanem a 10 és a 25 kilométeren is kivívta a vb-indulás jogát. Csapattársa, Papp Márk távollétében arra tör a hétvégén, hogy elhódítsa Papptól az eddigi legjobb Balaton-átúszó időt - írja a BSI. A férfiaknál indul még Székelyi Dávid (Egri Úszó Klub) is, aki a balatonfüredi vb-n 10 kilométeren kap majd lehetőséget.



A nőknél 5 kilométeren Novoszáth Melinda és Juhász Janka képviseli a magyar színeket a vb-n, ők is készülnek a 35. Lidl Balaton-átúszásra. Mellettük rajtol még a balatoni úszást nagyon kedvelő világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes Olasz Anna (Szegedi UE) és Sömenek Omon Kata (Kőbánya SC) is, akik a világbajnokságon 10 és 25 kilométeren kapnak indulási lehetőséget.



A profi úszók elsőként ugranak vízbe szombaton, hogy senki ne akadályozza őket. Rajtjukat követően indul majd a derékhad, az amatőr úszók sok ezres csapata, benne többek között Mányoki Attila óceánúszóval és Drávucz Rita világ- és Európa-bajnok vízilabdázóval.



A múlt szombatról elhalasztott verseny szombati megrendezéséről a szervezők a csütörtöki meteorológiai előrejelzések alapján döntenek.