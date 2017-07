F1

Vettel nyilvánosan bocsánatot kért Hamiltontól

A német pilóta megúszta: nem kapott utólagos büntetést azért, mert a bakui futamon direkt ráhúzta a kormányt Lewis Hamilton autójára. 2017.07.04 07:35 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Fotó: AFP

Sebastian Vettelt hétfőn hallgatták meg Párizsban a Nemzetközi Automobil Szövetségnél (FIA) illetékesei a Forma-1 Azeri Nagydíján történt incidens miatt. Vettel a bakui versenyen egy biztonsági autós szakasz után előbb hátulról beleszaladt, majd mellé hajtva ráhúzta a kormányt Lewis Hamilton Mercedesére, amiért tíz másodperces stop-and-go büntetést kapott.

Megvolt az esélye, hogy az utólagos vizsgálat során akár egy futamtól is eltilthatják, de végül megúszta. Vettel a kedvező döntés után nyilvánosan kért bocsánatot Lewis Hamiltontól és az FIA-tól.

"Hadd magyarázzam el a bakui incidenst: az újrakezdés utáni felvezető körön Lewis meglepett, én pedig az autója hátuljának hajtottam. Utólag azt gondolom, semmi rossz szándék nem vezérelte. A pillanat hevében túlreagáltam a dolgot, úgyhogy szeretnék bocsánatot kérni Lewistól és mindenkitől, aki nézte a futamot. Nem mutattam jó példát. Sosem akartam Lewist veszélyes helyzetbe hozni, mégis ezt tettem. És szeretnék elnézést kérni az FIA-tól is, elfogadom és tiszteletben tartom a döntéseket, amiket hoztak most Párizsban, illetve ahogyan a versenybírák döntöttek Bakuban. Imádom ezt a sportot, úgy szeretném képviselni, hogy az példa legyen a jövő generációjának" - írta közleményében a négyszeres világbajnok, aki egyébként pont a döntés napján lett 30 éves, úgyhogy jó kis születésnapi ajándékot kapott az FIA-tól.