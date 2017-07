Vizes vb 2017

Vizes vb 2017 - Csaknem ezer résztvevő lesz a nyitórendezvényen

Magyarország eddigi legnagyobb sporteseményét rendezi meg július 15. és 30. között, amelyre nem csupán a sportolók, de a művészek is készülnek: olyan látványos nyitórendezvényt szeretnének, amelyre a nézők sokáig emlékezni fognak - mondta az M1 aktuális csatorna pénteki műsorában Káel Csaba, a nyitó- és záróesemények főrendezője, a Müpa vezérigazgatója.



A színpadot a Dunán, négy darab nyolcvan méteres uszályon építették fel a Lánchíd pesti hídfőjénél - mondta, hozzátéve: a tervezés során természetesen komoly biztonsági vizsgálatokat végeztek.



Budapestet világszerte a legtöbben a Duna-part látképével azonosítják, ez szolgál majd a produkció "díszletéül" - emlékeztetett a főrendező.



Káel Csaba felhívta a figyelmet arra is, hogy a Dunához gazdag örökségünk kapcsolódik, melynek része a sportörökség is: a magyar úszósport alapjait Balatonfüreden és a Dunán rakták le.



Káel Csaba elmondása szerint a világbajnokság zárórendezvényét a Papp László Sportarénában tartják július 30-án. Az eseményre a Recirquel társulat a legtehetségesebb magyar artistákat és több külföldi vendéget gyűjtött össze, hogy a vizet, a tiszta forrást kereső csodaszarvas legendáját elmeséljék.