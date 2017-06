Sport

Európa Liga - A Videoton vezetőedzője bízik a továbbjutásban

Marko Nikolic, a bajnoki ezüstérmes Videoton FC szerb vezetőedzője nagyon bízik a máltai Balzan FC elleni továbbjutásban a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének első fordulójában, a párharc csütörtöki első mérkőzésén pedig jó eredményt remél. 2017.06.29 05:35 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A klub szerdai sajtótájékoztatóján a tréner hangsúlyozta, hogy tisztelik az ellenfelet, mert - ahogy fogalmazott - ma már a máltai labdarúgásról sem szabad úgy beszélni, mint 15-20 évvel ezelőtt. Mint mondta, ellenfelüket profi futballisták, köztük szerb és brazil légiósok alkotják.



Marko Nikolic szerint "élesen" kell majd játszaniuk, de nem türelmetlenül. Hozzátette, motivált a csapat és reményei szerint ott lesz a második körben.



Kérdésre válaszolva elmondta, a játékoskeret "hosszú európai túrára" is alkalmas, viszont nem kíván ennyire "előreszaladni", csak a csütörtöki találkozóval foglalkozik. Kötelezettségük van a szurkolók, a vezetők és az egész ország felé, mert bizonyítaniuk kell, hogy a magyar futball nincs rossz állapotban - fogalmazott.



Közölte, az előző szezonban keveset játszó labdarúgókra is szüksége van, hiszen nem 10-12 játékossal akarja végigjátszani a következő heteket, amikor egyszerre több fronton kell majd helytállniuk. Megjegyezte: nincsenek bérelt helyek a csapatban.



Juhász Roland csapatkapitány kiemelte, hogy a rövid pihenő ellenére mentálisan felfrissültek, fizikailag rendben vannak, és egyre jobban meg tudják valósítani a pályán azokat a dolgokat, amiket a szakvezetés kér tőlük. Reményét fejezte ki, hogy csütörtökön és a visszavágón mindez visszaköszön a játékban és az eredményességben is.



Megerősítette, hogy tisztelik a máltai ellenfelet, de a pályán érvényre kívánják juttatni nagyobb tudásukat.



Kérdésre válaszolva elmondta: a magyar futball jó megítéléséhez elengedhetetlen a klubok jó európai kupaszereplése, ezért reméli, hogy mindegyik csapat sokáig állva marad.



A Videoton-Balzan találkozót a felcsúti Pancho Arénában rendezik csütörtökön 20.45 órakor. A visszavágóra jövő csütörtökön kerül sor, s amennyiben a székesfehérváriak továbbjutnak, az észt Nomme Kalju és a feröeri B36 Tórshavn párharcának győztesével játszhatnak.