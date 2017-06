Tenisz

Fucsovics Márton: majdnem elértem a célomat

A 25 éves játékos annak köszönhetően ugrott 29 helyet előre, hogy vasárnap megnyerte az észak-angliai Ilkleyben rendezett, 127 ezer euró (39 millió forint) összdíjazású füvespályás versenyt. Ezzel begyűjtötte negyedik challenger-tornagyőzelmét, s egyben szabadkártyához jutott a jövő héten elrajtoló wimbledoni bajnokságra.



"Az év elején nem gondoltam volna, hogy közel kerülök a top 100-hoz, most pedig majdnem azon belül vagyok. Egész pályafutásom során a legjobb 100 volt a célom, végre át akarom lépni a küszöböt" - szögezte le az ATP honlapján a nyíregyházi teniszező, hozzátéve, nagyszerű hónapon és tornán van túl, s remekül érezte magát Ilkleyben.



"Minden borításon tud érvényesülni a játékom, salakon és füvön is otthon érzem magam. Utóbbit már csak azért is szeretem, mert hét éve juniorként megnyertem Wimbledont" - jelentette ki Fucsovics, aki négyórás vonatozás után már Londonban tartózkodik, és készül az év harmadik Grand Slam-viadalára.



Fucsovics eddig egyszer, a tavalyi US Openen szerepelhetett GS-torna főtábláján. A legutóbbi magyar főtáblás Wimbledonban éppen edzője, Sávolt Attila volt 2002-ben, akinek akkor az első forduló jelentette a végállomást.