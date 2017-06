Úszás

Négy magyar győztes vasárnap a római úszóversenyen

hirdetés

Négy számban is magyar győzelem született a hagyományos római nemzetközi úszóviadalon, a Sette Collin (Hét Domb) vasárnap.

A férfi 100 méter gyorson diadalmaskodó Kozma Dominik négy századra megközelítette (48.68 másodperc) az országos csúcsot. 200 méter háton a férfiaknál és a nőknél is magyar győztest avattak, Bernek Péter (1:57.45) és Burián Kata (2:09.89) személyében.

Női 200 méter pillangón két magyar is állt a dobogón, a legfelső fokára Szilágyi Liliána léphetett fel (2:07.50), míg Jakabos Zsuzsanna harmadik lett (2:08.91).

Férfi 200 méter vegyesen Verrasztó Dávid ezüstérmet szerzett (1:59.25), akárcsak Gyurta Gergely, aki 800 méter gyorson csapott másodikként a célba (7:56.21) - a viadal honlapja alapján.