Harcsa bronzérmes lett az ökölvívó Eb-n

Fotó: MTI

A 24 éves magyar bokszoló a pénteki elődöntőben az azeri Kamran Sahszuvarli ellen lépett ringbe, s kiélezett mérkőzésen, megosztott pontozással maradt alul.

A magyar csapat egyedüli versenyben lévő tagja az egyetlen azeri elődöntőssel csapott össze, aki a tavalyi riói olimpián bronzérmet nyert.

Az azeri kezdte jobban a mérkőzést, az első percben többször tisztán eltalálta riválisát, aki a második percben kezdett magára találni. A menet közepén Harcsa az addiginál jobb ütemben hajolt el, s többször is szép kombinációkat ütött, az utolsó másodpercek azonban ismét Sahszuvarlié voltak.

A második szakaszban az azeri bokszoló ment továbbra is előre, ám ebben a három percben Harcsa az esetek túlnyomó többségében szépen megelőzte őt. A Vasas öklözője ballal és jobbal is nem egyszer talált, s ugyan szinte végig ő hátrált, tiszta ütések terén ő állt jobban.

A záró menetre mindkét bokszoló fáradt, volt amikor Sahszuvarli és volt, amikor Harcsa tűnt meggyőzőbbnek. A hajrában a magyar egyszer földre rogyott, de nem ütéstől, így nem kellett rá számolni. A meccs képe alapján szoros pontozásra lehetett számítani, ez a bírák többségénél így is volt: az ötből háromnál 29-28 lett a vége, de Harcsa csak egyiküknél nyert, ráadásul a másik két pontozó 30-27-re az azerit látta jobbnak, így 4-1-es pontozással ő nyert, Harcsa pedig ismét bronzérmes lett.

A Balzsay Károly szövetségi kapitánnyal készülő Harcsa Zoltán karrierje második Eb-bronzát szerezte meg, korábban a 2013-as kontinenstornán lett harmadik, mint ahogy a 2015-ös bakui Európa Játékokon is a dobogó harmadik fokára állhatott fel.

A magyar csapat számára ezzel véget ért az Európa-bajnokság, melyen Harcsa Zoltán mellett Kovács Richárd (64 kg) és Hámori Ádám (91 kg) is világbajnoki kvótát szerzett, így az augusztus végén kezdődő hamburgi vb-n három kategóriában lesz magyar.