Siker!!!

Mare Nostrum - Magyar sikerek a zárónapon

A viadal honlapja szerint férfi 200 méter pillangón a "sztárparádéban" kettős magyar sikert ünnepelhetett a közönség: a honfitársak különpárbajában Kenderesi Tamás közel másfél másodperccel (1:54.98 perc) előzte meg a szám világbajnoki címvédőjét, Cseh Lászlót (1:56.39), s még ennél is többet adott a 2012-es olimpiai bajnoknak, a dél-afrikai Chad le Clos-nak (1:56.64).



Hosszú Katinka 400 méter vegyesen a szám világrekordereként és olimpiai bajnokaként magabiztosan diadalmaskodott (4:37.73), míg 200 méter pillangón negyedikként csapott célba (2:09.36), a bronzérmet szerzett Szilágyi Liliána (2:09.21) mögött.



A junior Európa-bajnok Késely Ajna azt követően, hogy szombaton 800 méteren győzött a franciaországi viadalon, ezúttal 400 méter gyorson sem talált legyőzőre (4:06.42).



Telegdy Ádám ezúttal - tőle kissé szokatlanul - 200 méter vegyesen állt rajthoz, ugyanakkor remek versenyzéssel ezüstérmet szerzett (2:01.00), míg Cseh László a "pillangósprintben" is felállt a rajtkőre, s 23.75-tel harmadikként csapott célba.



A versenynap egyik legnagyobb időeredményét a svéd Sarah Sjöström érte el, aki 52.08 másodperccel minden idők harmadik legjobb úszását mutatta be női 100 méter gyorson. Ideje mindössze két századdal maradt el az ausztrál Cata Campbell világcsúcsától.