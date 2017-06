Válogatott

Döntött az MLSZ: Storck kap még egy esélyt

Fotó: MTI

A tavalyi Európa bajnoki sikerek után hatalmas hidegzuhanyként hatott, amikor múlt pénteken a magyar labdarúgó válogatott 1-0-ra kikapott a világbajnoki selejtezősorozatban a világranglista 186. Helyén álló Andorrától.

A történelmi vereség után Bernd Storck szövetségi kapitány azt mondta, mindenkinek vállalnia kell a felelőséget, elsőként neki. Csányi Sándor, az MLSZ elnöke is csalódott volt, de nem akart elhamarkodott döntést hozni, a német szakembernek a csütörtöki elnökségi ülésen kellett beszámolót tartania a kudarc okairól.

A 24.hu tudósítása szerint az elnökség órákig tanácskozott. Végül Csányi este az M4 Sporton bejelentette: Storck kapott még egy esélyt: egyelőre szövetségi kapitányi és sportigazgatói posztját is megtarthatja.

"Nem hoztuk nyilvánosságra, de Bernd Storck nekem felajánlotta a lemondását. Azt kértem tőle, hogy ezt ne kommunikálja, hagyjon szabad kezet az elnökségnek, hogy döntést hozzon" - mondta el az MLSZ elnöke.

Csányi szerint nehezen hozták meg a döntésüket. Megjegyezte, hogy az utóbbi napokban a jó eredményeket mindenki elfelejtette. A körülmények, a múltbéli teljesítmény és az elnökség hite volt az, ami után újabb bizalmat kapott a kapitány. "Csúnya volt az andorrai mérkőzés, de nem sorsdöntő" - jellemezte a helyzetet Csányi, Hozzátéve, hogy Storck minden eddiginél nagyobb támogatást fog kapni.

AZ MLSZ-elnök szerint a legfontosabb most a 2020-as Eb, amelyen ott kell lennie a csapatnak. Annál is inkább, mivel az egyik csoport küzdelmei, valamint az egyik nyolcaddöntő az új Puskás-stadionban lesz.