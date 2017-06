Programajánló

Idén nyáron új legendák születnek!

Új kommunikációs kampány indult a hazai szervezésű 17. FINA Világbajnokságnak. A kampány középpontjában a világbajnokságon bemutatkozó hat vizes diszciplína (úszás, vízilabda, nyíltvízi úszás, szinkronúszás, műugrás és óriás-toronyugrás) bemutatása szerepel.

Kevesebb, mint egy hónap van hátra a Budapesten és Balatonfüreden megrendezett vizes világbajnokság kezdetéig. A most induló edukációs kampány célja, hogy a hazai és nemzetközi közönség megismerhesse Magyarország legnagyobb sporteseményének mind a hat sportágát, felkeltse a figyelmet a sportolók példamutató erőfeszítései iránt és aktivizálja a sportközönséget.



A kampányfilm alapgondolata, hogy a hat diszciplínát egy-egy legendás vízi teremtményen keresztüli párhuzammal mutassuk be. Olyan legendákkal, amelyek karakterükben nemzetközi nyelvet „beszélnek”, és jól érthető hasonlóságot mutatnak az egyes sportágak jellemzőivel.



„A rendezői koncepció alapja, hogy a világbajnokság hat sportágát a hagyományos sportolókkal felvett és megkomponált imázsképekkel szemben egy szimbolikus közegbe helyezze. A megjelenített vízi állatok mindegyike olyan különleges kvalitással bír, amely példaértékű lehet a sportágak kiválóságai számára.” – mondta Juhász Péter rendező.



A cápa, a vizek legfélelmetesebbje szimbolizálja az úszást; a tengerek vándora, a bálna pedig a nyíltvízi úszással parallel. Jellemző mozdulataiban vált a műugrás szimbólumává a delfin; míg az óriás-toronyugrásé az orka. A szinkronúszás jelképe a társas összehangoltság miatt a formációkba rendeződő halraj; a vízilabdáé pedig a blokkoló kézerdő okán a polip.



Az állatok egy utópisztikus, klasszicizáló stílusú, a vizes sportok tematikáját követő freskókkal díszített, misztikus térben kelnek életre.



Az állatszimbólumok sportágakkal történő azonosítását támogatja, hogy a terem különböző pontjain az elmúlt évtizedek legnagyobb sportolóiról és sikereikről fekete-fehér projekciók láthatók, amelyek reflektálnak a térben megelevenedő legendaszobrokra.



A szobrok megtervezésére Magyarország egyik legelismertebb, és nemzetközi hírnévvel rendelkező kortárs alkotóját, Szőke Gábor Miklóst kértük fel.

“Izgalmasnak találtam a kampány alapötletét, ezért elfogadtam a felkérést. Mindig is érdekelt a víz mélységének állatvilága, a bennük rejlő erő és titokzatosság. A tervezés egy folyamatos kísérletezés eredménye volt. A vizes sportok analógiáját is figyelembe véve találtam ki az állatok karakterét, amelyet először 3D modell formájában terveztem meg: ők kelnek életre a filmben.Az állati testben megjelenő vízi legendák belső erejét különböző súlyú, méretű és megmunkáltságú anyagokkal játszva fogalmaztam meg. Minden állat teljesen más: egyes szobrokat a rusztikus, láncfűrésszel feldarabolt, mart, természetes felületek, súlyos, egyenként kézzel faragott keményfaelemek alkotják, melyek egy-egy szobron belül kapcsolódnak a fémmel, hatalmas hegesztett acéllemezekkel, indusztriális alkotóelemekkel.A vízi legendákban benne van az ősi erő, a rendkívüli teljesítmény és a technika, ami élvonalbeli sportolóinkat is jellemzi.”- mondta Szőke Gábor Miklós.



Bízunk benne, hogy a nemsokára megérkező világsztárok felkészülését is segíti, ha a sportok szerelmeseinek szemében vízben született legendákként mutatkozhatnak a főváros és Balatonfüred utcáin. A következő napokban ezért az öt versenyhelyszín közelében mind a hat szobor valódi alakot ölt, hogy a közönség a velük készített szelfijeivel a világhálón is hírét vigye: a magyarok büszkén, jó házigazdaként várják a 17. FINA Világbajnokságot.

