Az áramszünet is a magyar sportlövőnek kedvezett

A sportlövő Péni István szerint az áramszünet is neki kedvezett az azerbajdzsáni Gabalában rendezett világkupaversenyen, amelyen kedden megnyerte a kisöbű szabadpuska 3x40 lövéses összetett számát. 2017.06.15 09:23 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

"Az alapversenyben a mezőny nyolcvan százaléka még a lőállásban térdelt, amikor jött az áramszünet. Nekik még hátra volt néhány lövés, én viszont már befejeztem. Nagyon megnyugodtam, hogy túlvagyok rajta, és jó eredményt értem el" - nyilatkozta az UTE sportolója az M1 aktuális csatornán csütörtökön.



Hozzátette, az is megfordult a fejében, hogy ez a riválisai számára zavaró lehet, mert a térdelő testhelyzet nem kényelmes, és minden egyes perc számít, hogy a végére mennyire fárad ki valaki.



"Leállították a versenyt, amivel időt nyertem, és közben szerelhettem a fegyveremet" - mondta a 20 éves ifjúsági olimpiai bajnok.



Péni elismerte, hogy a 458,4 körös eredményénél jobbat is elérhetett volna, ha kisebb az előnye és szorosabb a verseny, így viszont a hajrában inkább biztosra ment.



A riói olimpián ebben a számban 12. helyezett tehetség kifejtette, hogy Gabala az egyik legkedvesebb versenyhelyszíne, mivel 2015-ben ott szerzett olimpiai kvótát, ráadásul a mostani viadalon légpuskában is dobogóra állhatott, ott harmadik lett.



"Teljes mértékig a szívembe zártam ezt a várost, és nagyon tetszik a lőtér. Ötven méteren a tábla magassága ugyanolyan, mint nálunk otthon, ezért kevesebbet kellett a fegyveremen változtatni, ami előny" - nyilatkozta.



Péni hozzátette, stabilnak, magabiztosnak érezte magát, végig képes volt összpontosítani, és biztos volt benne, hogy ezt a döntőben is meg tudja ismételni.



A fiatal lövő pályafutása első vk-győzelmét aratta a felnőttek között.