Labdarúgás

Böde marad a Ferencvárosban, Hajnallal hosszabbítanának

Bőle Lukács, Priskin Tamás, valamint az uruguayi Fernando Gorriarán érkezését már bejelentette a Ferencváros, Orosz Pál az M4 Sport szerdai Sportreggeli műsorában ezt azzal egészítette ki, hogy soroksári kölcsönjátékot követően már az NB II-ben 23 találattal gólkirály Lovrencsics Balázs is tagja az első keretnek, míg Hajnal Tamás szerződéshosszabbításáról most ülnek le tárgyalni.



"Böde Dániel biztosan marad az Üllői úton" - kommentálta, egyben "kacsának" minősítette a válogatott támadó esetleges távozásáról szóló híreket.



A klubvezető a játékoskerettel kapcsolatban elmondta, hogy az "még messze nincs készen", a szakmai stábbal egyezetve jelenleg is több posztra keresnek labdarúgókat.



"Elöl elég erősek leszünk, azonban a középpályát és a védelmet picit még meg kell erősítenünk" - nyilatkozta Orosz Pál, majd hozzátette: számukra most az a legfontosabb, hogy olyan ütőképes csapatot tudjanak összeállítani az Európa Ligára, amely nem "szenved olyan szégyent, mint tavaly".



Az előző Bajnokok Ligája idényben a Ferencvárost a selejtező második körében búcsúztatta az albán Partizani Tirana.



"Kaphatunk kedvező ellenfelet az Európa Liga-selejtező első párharcára, de az elmúlt időszak tapasztalataiból kiindulva azt mondom, hogy nekünk minden riválist nagyon komolyan kell vennünk" - utalt a Ferencváros számára június 29-én kezdődő nemzetközi kupaidényre a vezérigazgató.



Azt is elárulta, hogy a Ferencvárosnál "nagyjából tízmillió eurós" (3,06 milliárd forint) költségvetésből gazdálkodhatnak. "Ha a nemzetközi szintet nézzük, akkor ez egy vicces pénz" - mondta Orosz Pál, majd példaként az osztrák Rapid Wient említette, amely az övéknél 2,5-szer nagyobb költségvetéssel rendelkezik.