Kézilabda

Visszavonult a kézilabdázó Iváncsik Gergő

"Álmomban sem gondoltam volna, hogy tizenhét csodálatos évet fogok itt eltölteni. Csak kívánni tudom az összes fiatal sportolónak, hogy hasonlóban legyen része" - írta a veszprémi klub honlapján megjelent szerdai búcsúlevelében Iváncsik.



A győri születésű és nevelésű balszélső 2000-ben igazolt Veszprémbe, ahol 718 mérkőzésen 2226 gólt szerzett, 2010-ben pedig az év legjobb játékosának választották Magyarországon.



Mint írta, eljön egy olyan pont az ember életében, amikor váltania kell, továbblépve új célok felé. "Az én életemben most jött el egy ilyen fordulópont. Elköszöntem a veszprémi kézilabdázástól, a klubtól, a csapattól és a szurkolóktól. Ami pedig még ennél is nehezebb most, elköszönni a kézilabdázástól. Ez egy hosszú és borzasztóan nehéz döntés volt" - magyarázta.



A 35 éves Iváncsik hangsúlyozta, mérlegelnie kellett, hogy kézilabdázzon még, vagy elkezdjen élete következő szakaszára összpontosítani. Végül utóbbi mellett döntött, és a továbbiakban a Telekom Veszprém utánpótlásában tevékenykedik majd.



"Ezentúl azon leszek, hogy a lehető legtöbbet átadjak a gyerekeknek a tudásomból és a sport iránti szeretetemből" - fogalmazott Iváncsik, aki a szintén visszavonult Gulyás Péterrel együtt dolgozik majd a korosztályos csapatoknál.



Iváncsik Gergő háromszor játszhatott Bajnokok Ligája-döntőt, emellett KEK-győztesnek és kétszeres SEHA Liga-győztesnek mondhatja magát. A bajnokságot 16, a Magyar Kupát 14 alkalommal nyerte meg. A magyar válogatottban 270 mérkőzésen 696 gólt szerzett, és kétszer volt olimpiai negyedik helyezett.