Messi után Cristiano Ronaldót is adócsalással vádolják

Fotó: AFP

Ahogy arról mi is beszámoltunk, a barcelonai bíróság nemrég helybenhagyta azt a korábbi ítéletet, amely adócsalás miatt 21 hónap felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki Lionel Messire, a Barcelona szuperklasszis csatárára.

Most Messi legnagyobb riválisa, a portugál Cristiano Ronaldo is hasonló bajba kerülhet: a Real Madrid támadója ellen többmillió euró elsíbolása miatt emelt vádat a madridi ügyészség.

Az ügyészek szerint Ronaldo 2011 és 2014 között összesen 14, 7 millió eurót "felejtett el" befizetni az államkasszába - írja a goal.com.

Mint közleményükben írták, a sztár 2010-ben olyan "üzleti struktúrát" hozott létre, amelynek segítségével "elrejthette" az adóhatóság elől Spanyolországban keletkezett jövedelmét.

A portál szerint valószínű, hogy Ronaldo a bevett módon, különböző adóparadicsomokban fialtatta a pénzét.