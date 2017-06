Foci

Nikolics: Megdöbbentett és elszomorított az Andorra elleni vereség

A magyar csatár már 12 gólnál jár az MLS-ben. Ennek ellenére Oroszország és Andorra ellen sem került be a válogatottba. 2017.06.12 09:23 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Fotó: MTI

Nikolics Nemanja, a Chicago Fire játékosaként ebben a szezonban már 12 gólt szerzett az amerikai MLS-ben, miután magyar idő szerint szombat késő este az Atlanta United kapujába is betalált. A gólerős támadó ennek ellenére ritkán kap szerepet a magyar a válogatottban, Oroszország és Andorra ellen a keretbe sem válogatta be Bernd Storck.

A csatár a Nemzeti Sportnak nyilatkozva elmondta, hogy beszélt a szövetségi kapitánnyal a kerethirdetés előtt, és abban maradtak, ezúttal nem jön a nemzeti csapathoz. Az őszi selejtezőkre viszont szívesen jön - persze, csak akkor, ha meghívják: "Az ősszel, ha jó formában leszek, és hívnak és számítanak rám, szívesen megyek a Lettország és a Portugália elleni budapesti selejtezőre. Akkor akklimatizálódni is több időm lesz" - mondta a lapnak.

Nikolics elmondta, mint minden magyar szurkolót, őt is megdöbbentette a csúfos andorrai kudarc: "Az Andorra elleni vereség engem is megdöbbentett és elszomorított, nem tudok mit hozzátenni, nagyon sajnálom, hogy így alakult, meg sem fordult a fejemben, hogy kikaphatunk" - jelentette ki.