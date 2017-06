Fellegvár

A leggyorsabb ugrókötelezők a maklári csapat lányai

Maklár az ugrókötelezés első számú fellegvára itthon, de természetesen más városokban is vannak bajnokaink. Nézni is óriási élmény ezeknek a lányoknak az elképesztő gyorsaságát és ügyességét. Állítólag csinálni is nagyon jó érzés, ráadásul a legsikeresebb csapatok bejárhatják az ugróköteles sporttal a világot.