Tréning

Kovács Ágnes az üzleti világ vezetőit tréningezi

hirdetés

Fotó: MTI

A 35 éves, világ- és Európa-bajnok tavasszal szerzett oklevelet a kaliforniai UC Berkeley-n mint executive coach - jelenleg a világon mindössze 150-en rendelkeznek ennek a hivatásnak az elérhető legszínvonalasabb végzettségével -, s elsősorban az üzleti világ képviselőinek, többségében vezetőknek tart előadásokat, látja el őket egyénre szabott tanácsadással.

"Sportolóként mögöttem is csapat és edzők álltak: pontosan tudom, hogy mennyit jelentett a munkájuk, és mennyit tettek az én teljesítményemhez, az eredményeimhez. Egy cégvezető, egy munkavállaló életében számos olyan helyzet előállhat, amikor egy coach segítsége nemcsak gyorsabbá és egyszerűbbé, de hatékonyabbá is teheti a problémák megoldását, a dolgok előmozdulását" - nyilatkozta az MTI-nek az úszósport halhatatlanjai közé 2014-ben beválasztott Kovács Ágnes, aki elárulta: egyre keresettebb szakembernek számít, csoportos és egyéni tréningeket is tart magyar és angol nyelven, és a jövőben az autentikus vezetéselmélettel kíván behatóbban is foglalkozni.

Kovács Ágnes jövőre végez a Testnevelési Egyetem PhD-képzésén, előreláthatólag ekkor fejezi be doktori disszertációját, amely a hazai élsportolók és a média kapcsolatát vizsgálja. Az általa készített mélyinterjúk és a több mint 130 olimpikonnak és médiaszakembernek kiküldött kérdőív adatainak összevetése és elemzése jelenleg is zajlik.

Az ex-sportoló májusban a Sport és Innováció Konferencián tartott előadást, a Magyar Nemzeti Kereskedőház és a Testnevelési Egyetem közös szervezésében megrendezett, magyar és angol nyelvű nemzetközi tudományos rendezvényen, jövő héten pedig Prágában lesz a 14. Európai Sportszociológiai konferenciának az egyik előadója.