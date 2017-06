Úszás

Ryan Lochte kishíján megölte magát az olimpia után

Fotó: AFP

Ryan Lochte az ESPN-nek nyilatkozva bevallotta, az olimpia után komolyan gondolkozott azon, hogy eldobja magától az életét.

A 32 éves amerikai úszó hatodik olimpiai aranyérmét nyerte Rióban - mégsem emiatt cikkeztek róla a legtöbbet a lapok, hanem amiatt, hogy komoly botrányba keveredett a brazil fővárosban.

Lochte két úszótársával együtt augusztus 14-én azzal a sztorival állt elő, hogy egy fegyveres megállította a taxijukat és kirabolta őket. Mint kiderült, az egész kamu volt: berúgtak, megrongáltak egy benzinkutat, a pénzüket pedig ők maguk ajánlották fel jóvátételként a tulajdonosnak.

Lochte-t még börtönbüntetéssel is megfenyegették, végül megúszta azzal, hogy tíz hónapra eltiltották az úszástól.

"Többször is volt, hogy sírva azon gondolkodtam, lefekszem aludni és nem kelek fel többet. Eldobtam volna az egész életemet" - nyilatkozta.

Mint mondta, most már túltette magát a történteken, hamarosan letelik az eltiltása és ugyan több amerikai lap is azt írta, nagy valószínűséggel kihagyja a budapesti vizes világbajnokságot, pár napja még lenne, hogy kiharcolja a kvalifikációt.