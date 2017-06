Boksz

Magyar Ring Gála: Harcsa tíz menetre számít Bacskai ellen

Fotó: MTI

Az eddigi nyolc profi összecsapásán veretlen Harcsa az M4 Sport Sportreggeli című műsorában kedden azt mondta, sokan meg fognak lepődni.

"Azt gondolják, hogy elmozgásból fogom megoldani ezt a mérkőzést, de nem szeretném magamra húzni Bendzsit, elébe fogok menni a verekedésnek" - ígérte. Hozzátette, bár szerinte ellenfele arra számít, hogy négy-öt menet alatt ledarálja, ez nem lesz így, neki viszont nincs akkora ütőereje, hogy az egyébként is jól védekező Bacskait kiüsse, ezért úgy véli, végig fog menni a tízmenetesre tervezett összecsapás.

Harcsa eddigi leghosszabb mérkőzése nyolc, míg Bacskaié ötmenetes volt.

A két ökölvívó kapcsolata korántsem harmonikus, Harcsa elmondása szerint 2006 óta "hullámzó", aminek a kialakulásában a szövetség "régi vezetése is benne volt".

"Őt nagyon védelmezték, nekem mindig feljebb kellett menni, ez fajult el úgy, hogy sokszor nem is nagyon beszéltünk az edzőtáborozások során" - árulta el.

A profi pályafutásáról úgy fogalmazott, eddig nem igazán szorongatták meg, mégsem százszázalékosan elégedett.

"Ha ezen a mérkőzésen túl leszek, szeretnék szintet lépni és nemzetközi címekért bokszolni" - mondta.

A 2010-ben Európa-bajnok Bacskai, a magyar amatőr ökölvívás elmúlt évtizedének egyik meghatározó alakja szűk egy hónapja jelentette be, hogy profinak áll, megállapodott Rácz Félixszel, a Felix Promotion vezetőjével, ennek értelmében bemutatkozása június 10-én lesz a középsúlyú magyar bajnoki címért.