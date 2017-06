Foci

A magyar válogatott 3-0-ra kikapott az oroszoktól a Groupama Arénában

Bernd Storck szövetségi kapitány négy újoncot avatott az összecsapáson, Eppel Márton és Márkvárt Dávid kezdőként, míg Kleisz Márk és Balogh Norbert csereként mutatkozott be a nemzeti csapatban.

A magyar válogatott 39 éve nyeretlen az oroszokkal szemben, legutóbb 1978-ban a jogelőd Szovjetuniót győzte le.

Az első félidőben ugyan a magyaroknál volt többet a labda, de láthatóan csak azért, mert ez így tökéletesen megfelelt a vendégeknek, akik rendre már a hátul adogató hazai védőket is megzavarták. A magyar védelmet könnyedén hozták zavarba a letámadó oroszok, igaz, helyzetek számában ez sokáig nem mutatkozott meg. Az orosz csapat a 20. percben egy szép szóló végén - igaz, kellett Kádár elcsúszása is - megszerezte a vezetést, innentől pedig még magabiztosabban futballozott. A játékrész végén a válogatottban debütáló Eppel egy rendkívül szerencsétlen mozdulattal a saját kapujába fejelt, így kétgólos előnnyel térhettek pihenőre a vendégek.

A szünetben Bernd Storck hármat is cserélt, közülük Kleisz Márk most debütált a magyar válogatottban.

A játék képe nem sokat változott, a magyarok ugyan mentek előre, de komoly helyzetet nem tudtak kialakítani. A közönség első felhördülésére a 77. percig kellett várni, ekkor a csereként pályára lépő, szintén debütáns Balogh Norbert harciasságának köszönhetően szerzett kis híján gólt. A második játékrészben talán éppen a Palermo támadójának játékát lehetett leginkább pozitívan értékelni. Az oroszok a kitámadó magyarokat még a 89. percben büntették egy kontragóllal, beállítva ezzel a végeredményt.

Eredmény: Magyarország-Oroszország 0-3 (0-2)