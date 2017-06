Kézilabda

Férfi kézilabda BL: A harmadik helyért játszhat a Veszprém

A harmadik helyért játszhat vasárnap a Telekom Veszprém a férfi kézilabda Bajnokok Ligája kölni négyes döntőjében, miután a szombati első elődöntőben 27-26-ra kikapott a francia Paris Saint-Germaintől. 2017.06.03 17:40 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Biztatóan kezdett a magyar csapat, de hiába lassította világklasszis játékosokkal felálló ellenfele játékát, 2-1 után többször már nem tudott vezetni az első félidőben (11-11). A második felvonás jelentős részében is a PSG-nél volt az előny, az utolsó percben a remekül küzdő veszprémiek azonban az egyenlítésért támadhattak. Mivel eladták a labdát, a PSG jutott tovább, és fennállása során először BL-döntőt játszhat.

A két csapat kilencedik alkalommal találkozott, és egy döntetlen mellett a magyarhoz hasonlóan immár a francia együttes is négyszer nyert.

A Veszprém hetedszer - sorozatban negyedszer - játszott BL-elődöntőt, háromszor sikerrel járt, viszont most fordult elő negyedszer, hogy nem jutott tovább a fináléba. Vasárnapi ellenfele a macedón Vardar Szkopje és a spanyol Barcelona 18 órakor kezdődő mérkőzésének vesztese lesz a bronzéremért.