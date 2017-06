Vizes vb 2017

A magyar szövetség értetlenül áll a FINA döntése előtt

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) értetlenül áll a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség (FINA) döntése előtt, amely jelentősen megváltoztatta a szabályokat a 2017-es úszó világkupa-sorozatra. A háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka is élesen kritizálta korábban az új rendszert.



Az idén kilenc állomásos vk-t érintő legfontosabb módosítás az, hogy egy versenyző egy viadalon maximum négy egyéni számban indulhat.



A MÚSZ állásfoglalása szerint a változtatások korlátozzák a versenyt, szűkítik az élsportolók versenylehetőségeit, és a világ legjobb úszónője számára is hátrányt jelentenek.



"Ebben a helyzetben a Magyar Úszó Szövetség a FINA-nál kezdeményezi ezen új szabályok felülvizsgálatát, amelyhez kéri a FINA alelnökének, Gyárfás Tamásnak megértő támogatását is" - áll a közleményben.



A korábbi években előfordult, hogy Hosszú egy versenyen tíz, vagy annál több számban is résztvevő volt.



"Gratulálok FINA, így sikerült biztosítani, hogy nem úszhatok és nyerhetek annyit idén... De mást nem" - közölte Facebook-oldalán Hosszú Katinka, aki 2012 óta minden évben megnyerte az összetett pontversenyt, csak tavaly 386 ezer dollárt (106 millió forint) keresett, és 73 aranyérmet gyűjtött.



A FINA ügyvezető igazgatója, Cornel Marculescu szerdán kijelentette, Gyárfás Tamásnak nincs köze a lebonyolítási rendszerben történt módosításokhoz. Hozzátette, a döntés a FINA Úszó Technikai Bizottságának javaslatára született meg, és egy év tapasztalatai alapján vonják le a végső következtetéseket, hogy az újítás beválik-e.



Az úszók idei vk-sorozata, melyet 25 méteres medencében rendeznek, augusztus 2-án kezdődik Moszkvában.