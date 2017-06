Labdarúgó Magyar Kupa

Rémisztő sérülést szenvedett Lovrencsics Gergő

A Ferencváros sorozatban harmadszor, összességében 23. alkalommal nyerte meg a labdarúgó Magyar Kupát: a zöld-fehérek a szerdai döntőben 1-1-es rendes játékidő, majd hosszabbítás után tizenegyesekkel 5-4-re győzték le a Vasast a Groupama Arénában.



Örömük mégsem lehetett felhőtlen Lovrencsics Gergő rémisztő sérülése miatt.



Lovrencsics nem sokkal a meccs vége előtt megindult a jobbszélen, majd egy ütközés után mozdulatlanul terült el a földön: a játékosok láthatóan szinte pánikba estek, a Vasas kapusa még be is segített a rendkívül lassan mozgó mentős csapatnak. A 16-szoros válogatott játékos hordágyon, de szerencsére integetve, eszméleténél, nyakmerevítőben hagyta el a pályát. A közönség az ő nevét skandálta.



Állapotáról később Thomas Doll, a Ferencváros vezetőedzője számolt be. Elmondta, hogy a játékosnak szerencsére csak az orra tört el és egy nagyobb ütést kapott a tarkójára, ezt leszámítva nem súlyos a helyzet.