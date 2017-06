Labdarúgás

Labdarúgó Magyar Kupa - Tizenegyesekkel nyert a Ferencváros

A Ferencváros sorozatban harmadszor, összességében 23. alkalommal nyerte meg a labdarúgó Magyar Kupát: a zöld-fehérek a szerdai döntőben 1-1-es rendes játékidő, majd hosszabbítás után tizenegyesekkel 5-4-re győzték le a Vasast a Groupama Arénában.

Az FTC a klub történetében harmadik alkalommal tudta sorozatban háromszor elhódítani a trófeát, korábban 1942 és 1944, valamint 1993 és 1995 között sikerült neki ez a bravúr.



Magyar Kupa, döntő:

Ferencváros-Vasas 1-1 (1-0, 1-1, 1-1) - 11-esekkel: 5-4



Groupama Aréna, 14 970 néző, v.: Solymosi

gólszerzők: Varga R. (26.), illetve Kulcsár T. (47.)

sárga lap: Moutari (80.), Cukic (90+7.), illetve Burmeister (25.), Remili (37.), Saglik (42.)



Ferencváros: Dibusz - Dilaver, Nalepa, Leandro, Lovrencsics (Csernik, 90+5.) - Hajnal (Sternberg, 80.), Gera (Cukic, 69.) - Varga R., Kleinheisler, Moutari - Radó



Vasas: Nagy G. - Ristevski, Vaskó, Burmeister (Korcsmár, a szünetben) - Kleisz, Vida, Berecz, Hangya (Murka, 57.) - Remili, Saglik, Kulcsár T. (Gaál B., 96.)



I. félidő:

26. perc: Varga 25 méterről szabadrúgásból laposan vette célba a jobb alsó sarkot, Nagy későn indult el a labdára, amely így a hálóban kötött ki (1-0).



II. félidő:

47. perc: Kulcsár vezette fel a labdát a jobb oldalán, Lovrencsics csak behátrált, még akkor sem támadta meg, amikor már a 16-oson belül járt, ő pedig félmagasan kilőtte kapu jobb oldalát (1-1).



11-esek:

A 32. születésnapját ünneplő Remili lövése a jobb kapufáról vágódott a hálóba (0-1).

Varga a bal alsóba helyezett (1-1).

Berecz higgadtan emelt a kapu közepébe (1-2).

Leandro magabiztosan lőtt a léc alá (2-2).

Ristevski hanyag középre emelését Dibusz lábbal védte.

Radó a kapu jobb oldalába bombázott (3-2).

Vida laposan lőtt a bal alsóba (3-3).

Sternberg szintén a bal alsót választotta (4-3).

Gaál nagy erővel lőtt a léc alá (4-4).

Cukic higgadtan a jobb alsóba (5-4).

MTI/Illyés Tibor

A találkozót a Bozsik Bajnokok gálamérkőzés előzte meg, a nyugati és a keleti csapatban többségében nehéz körülmények között élő fiatal labdarúgók léptek pályára.



A közel 15 ezer néző előtt megrendezett fináléban ugyan Kleinheisler révén a Ferencváros előtt adódott az első komolyabb lehetőség, a Vasas azonban jóval tudatosabb futballt mutatott be, és rendre szép összjátékkal jutott el ellenfele 16-osának előteréig. Bő húsz perc után a Ferencváros vette át az irányítást, ennek gyorsan meg is lett az eredménye, igaz, Varga távoli szabadrúgásánál csúnyán elszámította magát az angyalföldiek kapusa. A hazai pályán játszó zöld-fehérek három perccel később megduplázhatták volna előnyüket, de a játékvezető nem adta meg Moutari gólját, mondván a kipattanót megelőzően Naggyal szemben szabálytalankodott Radó.



A 41. percben csak néhány centin múlott a Vasas egyenlítése, Hajnal veszített labdát a saját térfelén, a villámgyors kontra végén Saglik lövése a felső lécről a gólvonal elé vágódott le.



A Vasas szinte rögtön a szünet után egyenlített, ettől kissé megzavarodtak a hazai futballisták. A Vasas kicsit visszavett a tempóból és átállt a kontrákra. A 67. percben egy ilyen ellenakció végén Kulcsár szerezhetett volna vezetést az angyalföldieknek, de Dibusz védte a ziccert. Az FTC elsősorban Moutari gyorsaságára épített, de a villámléptű támadónak legtöbbször teljesen egyedül kellett felvennie a harcot a Vasas-védőkkel. Öt perccel a rendes játékidő vége előtt újra Varga próbálkozott távolról, kiváló lövése azonban a felső lécen csattant. Bő másfél perc volt hátra, amikor belső védő Ristevski óriási lendülettel indult meg, majd ziccerbe hozta Murkát, a cserejátékos azonban fölé lőtte a meccslabdát. Ezt követően Lovrencsics indult meg a jobbszélen, majd egy ütközés után mozdulatlanul terült el a földön: a játékosok láthatóan szinte pánikba estek, a Vasas kapusa még be is segített a rendkívül lassan mozgó mentős csapatnak. A 16-szoros válogatott játékos hordágyon, de szerencsére integetve, eszméleténél, nyakmerevítőben hagyta el a pályát.



A hosszabbításban egyértelműen a Ferencváros játszott veszélyesebben, de gól nem született, így következhettek a büntetők. A 11-es rúgások során a tíz rúgó közül egyedüliként a Vasasból Ristevski hibázott, így a veterán Cukic büntetője zárta le az összecsapást. A közönség szinte rögtön Lovrencsics Gergő nevét kezdte skandálni...