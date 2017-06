Birkózás

Két év múlva elkészülhet a birkózó-akadémia sportcsarnoka

Az MBSZ vezetője szerdai, az akadémia leendő, csepeli területén tartott sajtótájékoztatóján elmondta, nem csupán egy csarnokról van szó, hanem egy multifunkcionális, háromszintes létesítményről. A csarnok tervei és a szükséges engedélyek már megvannak, és reményei szerint június-júliusban kiírhatják a közbeszerzési eljárást is. A terület használatáért 35 millió forint plusz áfát fizetnek majd a csepeli önkormányzatnak.



Németh Szilárd kiemelte, hogy a csarnok megvalósítása az első lépése a projektnek, a csepeli Hollandi út 8. szám alatt ugyanis 130 fős kollégium is épül, illetve az edzésekhez és a tanulmányokhoz szükséges kiegészítő fejlesztések is megvalósulnak a területen. A teljes beruházás - mint mondta - 4-4,5 milliárdba kerülhet.

Az elmúlt napokban őt ért támadások kapcsán azt emelte ki, hogy visszautasítja a csalás vádját, egyúttal személyes felelősséget vállal a projektért, amely végig átlátható és ellenőrizhető lesz, mint ahogy az MBSZ valamennyi tevékenysége is az, mióta ő vezeti a szövetséget.



Ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy a Magyar Birkózó Akadémia létrehozása, felépítése és működtetése céljából létrejött alapítványhoz nincs már köze, azon túl, hogy ő alapította. Illetve azért az ő lakcímére lett bejegyezve, mert ezzel is gyorsítani kívánta létrejöttének folyamatát, ugyanakkor már beadták a papírokat, hogy a címet átírják a Hollandi út 8.-ra. Szintén kiemelte, hogy ő pénzt nem vehet ki az alapítványból, csak beletehet, és nem is szüntetheti azt meg.

Megjegyezte azt is, hogy személy szerint ő bírja a támadásokat, nem ez a probléma, hanem, hogy ez által a birkózókat is megtámadták.



Az akadémiáról ezúttal is elmondta, hogy a magyar birkózás eredményei, sikerekben gazdag múltja és jelene is megköveteli, hogy méltóan kezeljék, és minőségi feltételeket biztosítsanak a versenyzőknek. Az akadémiai rendszerben elsősorban a 14 és 23 év között fiatalok kerülnek a középpontba. Ebben a periódusban a legnagyobb a lemorzsolódás, amit szeretnének megállítani. Az akadémián minden feltétel biztosított lesz ahhoz, hogy minőségi munkát végezzenek és nyugodtan tanulhassanak is az odajárók.



Németh Szilárd azt is elárulta, hogy a későbbiekben akár a szövetségnek is otthont adhat majd a terület, és nem elképzelhetetlen a további bővítése és fejlesztése, ha a mostani projekt lezárul.