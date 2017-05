Foci

Kovács Kokó István keményen beszólt az NB1 legjobbjának

Keményen beszólt az NB1 idei legjobbjának választott Danko Lazovicsra Kovács Kokó István. A volt Európa-, világ és olimpiai bajnok bokszoló szerint a 43-szoros válogatott szerb futballista elképesztő műesést produkált a Videoton szombati, Hnvéd elleni bajnoki döntőjében.

Az eset a meccs 54. percében, még 0-0-ás állásnál történ. George Ikenne-King megrúgta Lazovics lábát, amikor a labdára mentek mindketten, ám addigra már lefújt egy korábbi esetet Bognár Tamás játékvezető. Valószínűleg az idén tíz gólt szerző szerb csatár úgy gondolta, legalább egy sárgalapot ki lehet hozni a dologból, mert elképesztően kínos vergődésbe kezdett, miután földet ért.





"Nem önfényezés, de nyertem velencei tornát úgyhogy az elődöntőben eltört a hüvelykujjam, nyertem amatőr világbajnoki címet úgy hogy a döntőbe jutásért megvívott harcban lebénult az arcom bal oldala, több bordám is elrepedt, a kézfejem zúzódott, a mellizmom leszakadt, mint minden rendes és tisztességben megőszült sportolónak, de soha nem látta rajtam senki, hogy fáj. Mert a fajdalom hozza tartozik a sporthoz, a fajdalom magánügy, a fájdalom szent és nem felhasználható eszköz. Értem én hogy a labdarúgásban a taktika része, felfogtam (de nem elfogadtam) hogy ebben a sportágban cél a játékvezető félrevezetése, de ha valóban sportolókat akarnak nevelni, ha valóban sportemberi erényeket akarnak a fiatalokban felszínre hozni, akkor az ilyen és ehhez hasonló szánalmas eseteket meg kell büntetni és az elkövetőt ki kell közösíteni. Az teljesen egyértelmű, hogy egy valódi sportember ilyet nem csinál, persze vannak a magyar labdarúgók között is tiszteseges "sportolók" és rájuk nézve is roppant kellemetlen amit itt láttunk.. hosszú még az út a magyar foci felemelkedéséhez, lehetne mondjuk azzal kezdeni-folytatni hogy sportolókat neveljenek a focistákból..." - írta a Facebookon Kokó.