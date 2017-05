Messi negyedszer nyerte el az aranycipőt

Pályafutása során negyedszer lett Európa legjobbja Lionel Messi. A Barcelona argentin klasszisa 37 gólt rúgott a 2016-17-es szezonban, és ezzel a 34 gólos Bas Dostot és a 31 gólos Pierre-Emerick Aubameyangot megelőzve fölényesen nyerte el az aranycipőt.

Messi korábban 2010-ben, 2012-ben és 2013-ban érdemelte ki a rangos elismerést, és így Christiano Ronaldóhoz hasonlóan már negyedszer aranycipős.

Lionel Messi wins his fourth European Golden Shoe, tying Cristiano Ronaldo for most all time. https://t.co/R2RdtxKcY7 pic.twitter.com/yhfemLgxRl