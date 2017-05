Autósport

Hatalmas balesetek az Indy 500-on, Alonso kiesett

Vasárnap rendezték meg a IndyCar-sorozat legendás indainapolisi versenyét, az Indy 500-at. A futamon az idén négy újonc is indult, köztük Fernando Alonso, aki a Forma-1-es versenysorozat monacói nagydíját hagyta ki azért, hogy az amerikai szériában indulhasson.

A verseny első felében hatalmas baleset történt: az első rajtkockából induló Scott Dixon belehajtott Jay Howard autójába, majd a pályáról kirepülve nekirohant a kerítésnek. Kisebbfajta csoda, hogy egyikük sem sérült meg.

Alonso volt a leggyorsabb újonc, többször is vezette a versenyt. Végül technikai hiba miatt feladni kényszerült: a Honda-motor 21 körrel a leintés előtt megadta magát. A spanyol hatalmas tapsot kapott a közönségtől.

Tizenhét körrel a befutó előtt újabb baleset történt, négyen estek ki, de szerencsére ők is megúszták sérülés nélkül.

A 200 körös verseny hajrájában a korábbi Forma-1-es pilóta, Takuma Szato és a brazil Hélio Castroneves csatázott egymással az első helyért. A futamot végül Szato nyerte, aki első japánként diadalmaskodott az Indy 500-on. A harmadik helyen az amerikai Ed Jones futott be. A 33 indulóból csak 15-en fejezték be a versenyt.