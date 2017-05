Sport

Evezős Eb: Ezúttal is magyar éremesély

hirdetés

Fotó: MTI

Bár a Simon Béla, Juhász Adrián duó címvédésére kevés az esély, Galambos Péter révén ezúttal is van éremesélyes versenyzője a magyar küldöttségnek a csehországi Racicében péntektől vasárnapig sorra kerülő evezős Európa-bajnokságon.

A világbajnoki ezüst- és bronzérmes, 30 éves váci sportoló három hete megnyerte a könnyűsúlyú egypárevezősök versenyét a világkupa-sorozat első állomásán, Belgrádban, s most is minimum elvárás vele szemben, hogy bejusson a legjobb hat közé.

"Ez a minimum, de Péter az éremesélyesek közé tartozik" - jelentette ki az MTI-nek Szierer János szövetségi kapitány, aki összesen hét egységet nevezett a Prága melletti pályán sorra kerülő regattára.

Galamboson kívül még a Simon, Juhász kormányos nélküli kettes esélyes az A döntőbe kerülésre, s bár tavaly nagy meglepetésre megnyerték ezt a számot, a szakvezető szerint most a dobogós helyezés is bravúr lenne.

A könnyűsúlyú négyesek versenyére mindössze öt hajó nevezett, így a Krpesics Péter, Forrai Dávid, Szigeti Roland, Fiala Balázs összeállítású kvartett már döntős, a finálé előtt csak egy úgynevezett pályabeosztó futamot kell majd lehúznia, míg Pétervári-Molnár Bendegúztól (egypár), a Matheisz József, Papp Gergely kettőstől (kétpár) és a Tamás Bence, Csiszár Péter (könnyűsúlyú kétpár) duótól B döntős szereplést remél a kapitány.

Az egyetlen magyar női induló Abid Syham lesz könnyűsúlyú egypárban, vele kapcsolatban Szierer János úgy fogalmazott: elsősorban menedzselési céllal indítják, de szeretné, ha bejutna a B döntőbe, azaz a 7-12. hely között zárna.

Pénteken az elő- és reményfutamokat, szombaton pedig a középdöntőket bonyolítják le az Eb-n. Az A és B döntőkre vasárnap kerül sor.